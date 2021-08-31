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Обнаженная у бассейна: Снежана Бабкина ошеломила пикантным фото

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 09:36
Обнаженная у бассейна: Снежана Бабкина ошеломила пикантным фото Снежана Бабкина (фото: instagram.com.snezhana babkina)
Автор: Марина Настевич

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана ошеломила поклонников своей откровенностью - она опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной.

Пикантное фото было выложено на Instagram-странице 36-летней артистки.

На нем Снежана сидит на краю бассейна спиной к камере. На ее оголенную спину красиво падает тень от дерева, создавая на ней эффектные узоры. Отметим, что Бабкина может похвастаться подтянутой фигурой.

Обнаженная у бассейна: Снежана Бабкина ошеломила пикантным фото

Снежана Бабкина поразила откровенным фото - она полностью оголилась (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Ранее она откровенно рассказала в блоге о своей жизни, начиная с детства, о падениях и взлетах, а также о жизни с мужем Сергеем. Затронула она и тему его измен, о которых Бабкин сам рассказал.

В публикации Снежана поблагодарила своих поклонников, которые следили за ее историей и поддерживали ее.

"Я ОБНАЖИЛА ПЕРЕД ВАМИ свою жизнь с Начала до момента Здесь и Сейчас. Ох, девочки, мальчики… Я долго сомневалась, выкладывать ли мою историю сюда, в личный блог. Но не пожалела. Это были очень эмоциональные 3 дня! 3 дня вашего и моего осознания", - поделилась актриса.

Бабкина также заявила, что гордится собой и своим мужем.

"Я хочу еще раз сказать вам спасибо, что не стесняетесь мне писать. За эти три дня я получила более 700 сообщений с абсолютно разным мнением. Но я могу с уверенностью сказать, тот путь и те решения, что я принимала, изменения, к которым пришел Сергей - это наша жизнь. Я могла бы тогда все бросить, но где бы мы были сейчас? Я горжусь собой! Я горжусь Сергеем! Я горжусь нашей парой и теми, кем мы стали! Мы прошли этот путь и вышли ПОБЕДИТЕЛЯМИ в игре под названием "Жизнь!" - написала Снежана.

В комментариях фолловеры восхищаются красотой, мудростью и силой Бабкиной.

  • Как эстетично
  • Ви неймовірний приклад того, наскільки важливо не здаватися, шукати шляхи вирішення з непростих ситуацій. Ви неймовірна
  • Очень красивая фигура! И тень от листочка просто в тему
  • Сколько же силы и мудрости в этой Женщине!
  • Шикарное фото!!!
  • Вы НЕВЕРОЯТНАЯ от кончиков волос до кончиков пальцев
  • Вы прекрасны
  • Боже как же это красиво, Снежаночка, вы просто превосходная, восхищаюсь вами
  • Какая вы красивая

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины признались, как спасли брак после измены.

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Сергей Бабкин Снежана Бабкина
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