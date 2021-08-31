Обнаженная у бассейна: Снежана Бабкина ошеломила пикантным фото

На нем Снежана сидит на краю бассейна спиной к камере. На ее оголенную спину красиво падает тень от дерева, создавая на ней эффектные узоры. Отметим, что Бабкина может похвастаться подтянутой фигурой.

Снежана Бабкина поразила откровенным фото - она полностью оголилась (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Ранее она откровенно рассказала в блоге о своей жизни, начиная с детства, о падениях и взлетах, а также о жизни с мужем Сергеем. Затронула она и тему его измен, о которых Бабкин сам рассказал.

В публикации Снежана поблагодарила своих поклонников, которые следили за ее историей и поддерживали ее.

"Я ОБНАЖИЛА ПЕРЕД ВАМИ свою жизнь с Начала до момента Здесь и Сейчас. Ох, девочки, мальчики… Я долго сомневалась, выкладывать ли мою историю сюда, в личный блог. Но не пожалела. Это были очень эмоциональные 3 дня! 3 дня вашего и моего осознания", - поделилась актриса.

Бабкина также заявила, что гордится собой и своим мужем.

"Я хочу еще раз сказать вам спасибо, что не стесняетесь мне писать. За эти три дня я получила более 700 сообщений с абсолютно разным мнением. Но я могу с уверенностью сказать, тот путь и те решения, что я принимала, изменения, к которым пришел Сергей - это наша жизнь. Я могла бы тогда все бросить, но где бы мы были сейчас? Я горжусь собой! Я горжусь Сергеем! Я горжусь нашей парой и теми, кем мы стали! Мы прошли этот путь и вышли ПОБЕДИТЕЛЯМИ в игре под названием "Жизнь!" - написала Снежана.

В комментариях фолловеры восхищаются красотой, мудростью и силой Бабкиной.