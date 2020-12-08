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Обнаженная в джакузи: Ким Кардашьян в микробикини покорила роскошным телом

Новина українською → США, Вторник 08 декабря 2020 20:17
Обнаженная в джакузи: Ким Кардашьян в микробикини покорила роскошным телом Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян славится своей фигурой: аппетитные бедра и грудь, выдающиеся ягодицы и осиная талия стали фишкой одной из самых знаменитых сестер семейства. Потому всячески их подчеркивать - уже работа для бизнесвумен и многодетной мамы. В этот раз звезда особенно постаралась.

Обнаженная в джакузи: Ким Кардашьян в микробикини покорила роскошным теломОбнаженная в джакузи: Ким Кардашьян в микробикини покорила роскошным теломКим покорила сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким выложила фото из джакузи, куда отправилась в таком крошечном бикини, словно его нет вовсе. Купальник из блестящего материала зеленого цвета отлично гармонировал со смуглым оттенком ее кожи. Ким сделала пару кадров, с выгодных ракурсов продемонстрировав свою знаменитую фигуру.

Как всегда, свой образ звезда сети продумала до мелочей. Ким сделала роскошную укладку с локонами, макияж в песочно-коричневых тонах, не забыла про серьги-кольца и белоснежный маникюр… За такую любовь к деталям ее, к слову, и обожают фолловеры, всегда готовые взять пример с инстадивы.

"Всегда находите свой свет!", - написала звезда, которая на фото наслаждается лучами солнца, подставив им свое роскошное тело. В ответ Ким получила массу комплиментов и восхищенных комментариев.

Ранее мы писали, что Ким примерила платье с собственным портретом, которое просто взорвало сеть.

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