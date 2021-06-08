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В образе Мэрилин Монро: полуобнаженная Эшли Грэм покорила аппетитными формами

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США, Вторник 08 июня 2021 21:27
В образе Мэрилин Монро: полуобнаженная Эшли Грэм покорила аппетитными формами Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм показала новое фото, сделанное для издания The Cut ранее. На нем пышнотелая красавица предстала в образе самой известной блондинки в мире - Мэрилин Монро.

Фото, которое Эшли запостила в своем блоге, получилось соблазнительным и ярким. Не удивительно, что пост собрал массу позитивных отзывов.

Эшли любит перевоплощаться в разных персонажей ради съемок. А ее раскрепощенный характер и довольно пластичная внешность позволяют сделать это максимально гармонично. В этот раз Грэм показала новый снимок, на котором предстала в образе Мэрилин Монро.

В образе Мэрилин Монро: полуобнаженная Эшли Грэм покорила аппетитными формамиЭшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Она лежит в постели, завернувшись в белую простыню. Образ дополнили черные бусы с подвеской. Девушке сделали яркий макияж с красными губами и выделенными скулами. Эшли приняла откровенную позу, продемонстрировав бедра и ягодицы. Что ж, вжиться в роль секс-символа горячей мамочке было довольно легко.

Среди ее фанатов поднялся настоящий ажиотаж. Они не могут налюбоваться роскошной фигурой модели plus size: "Вау, вау, вау", "Удивительная", "Это что-то", "Ты такая красивая", "Ты меня вдохновляешь", "Богиня", - такими комментариями засыпали страницу Эшли.

Ранее модель показала стильный и лаконичный образ на выход в светлых тонах, доказав, что он не полнит.

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