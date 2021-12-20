Обычные губы и никаких скул: 10 архивных фото Лободы, на которых вы ее вряд ли узнаете

Светлана Лобода известна своим ярким сценическим образом, который последние годы неизменен. Миниатюрная блондинка с пухлыми губами, высокими скулами и роскошными формами любит быть в центре внимания и подчеркивает свою выразительную внешность эффектными нарядами.
Но порой она делится в личном блоге простыми фото из обычной жизни или архивными кадрами, на которых ее имидж еще в процессе становления.
Предлагаем 10 снимков Лободы, на которых узнать звезду сцены практически нереально.
Светлана Лобода относится к тому типу женщин, кто отрицает вмешательство во внешность со стороны пластических хирургов. Отстаивая свою натуральность, певица готова даже судиться. А для наглядного доказательства природных данных регулярно выкладывает в сеть снимки из детства и юности.
Тем не менее, в прессе то и дело появляются комментарии специалистов, которые утверждают, что губы у певицы силиконовые, контуры лица и скулы – результат применения гиалуроновых филлеров, а нос явно исправлен с помощью ринопластики… Мы не будем вдаваться в тонкости любимых бьюти-процедур Лободы, а предлагаем просто полюбоваться, как менялся образ звезды за последние несколько лет.
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