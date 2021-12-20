UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обычные губы и никаких скул: 10 архивных фото Лободы, на которых вы ее вряд ли узнаете

Автор: RBC.UA

Светлана Лобода известна своим ярким сценическим образом, который последние годы неизменен. Миниатюрная блондинка с пухлыми губами, высокими скулами и роскошными формами любит быть в центре внимания и подчеркивает свою выразительную внешность эффектными нарядами.

Но порой она делится в личном блоге простыми фото из обычной жизни или архивными кадрами, на которых ее имидж еще в процессе становления.

Предлагаем 10 снимков Лободы, на которых узнать звезду сцены практически нереально.

Светлана Лобода относится к тому типу женщин, кто отрицает вмешательство во внешность со стороны пластических хирургов. Отстаивая свою натуральность, певица готова даже судиться. А для наглядного доказательства природных данных регулярно выкладывает в сеть снимки из детства и юности.

Тем не менее, в прессе то и дело появляются комментарии специалистов, которые утверждают, что губы у певицы силиконовые, контуры лица и скулы – результат применения гиалуроновых филлеров, а нос явно исправлен с помощью ринопластики… Мы не будем вдаваться в тонкости любимых бьюти-процедур Лободы, а предлагаем просто полюбоваться, как менялся образ звезды за последние несколько лет.

Светалана Лобода в разные периоды жизни (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Также читайте, как изменилась "Блондинка в законе" Риз Уизерспун за 20 лет.

Читайте LITE в Google News
ЛободаШоу-бизнесМодные тренды