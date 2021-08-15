"Очень расцвела!" Влюбленная Гросу в блестящем лифе покорила горячим морским фотосетом

Алина позирует на фоне морского пейзажа. На звезде – пурпурный лиф, расшитый пайетками, и черные плавки с высокой посадкой, прозрачными вставками и шнуровкой по бокам. Она расположилась на надувном матраце, приняв одновременно удобную и эффектную позу.

Алина Гросу отдохнула в летней Одессе (фото: instagram.com/alina_grosu)

Комментаторы искупали Алину в искренних комплиментах, сравнив ее с русалочкой.

Такая классная! А какое крутое сочетание - море и Алина!

Супер

Русалочка

Невероятная

Милаха, секси

Безупречна как всегда

Просто бомба

Шикарная

Очень расцвела Алина

Замечательная девушка

Прям верх купальника как у русалочки Ариэль

К слову, в Одессе вместе с Алиной также отдыхают ее родители и младший брат. Вся семья решила разбавить пляжный отдых познавательной культурной программой и отправилась в знаменитые одесские катакомбы.

Алина Гросу с любимым и семьей отправилась изучать катакомбы (фото: instagram.com/alina_grosu)

"На том еще стиле, под землей изучали всей семьей одесские катакомбы. Вы знаете, что они самые длинные в мире- 2700км?" - поделилась интересной информацией знаменитость.