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"Очень расцвела!" Влюбленная Гросу в блестящем лифе покорила горячим морским фотосетом

Автор: Styler

Алина Гросу балует поклонников фото из жаркой курортной Одессы. Так, она успела отдохнуть с любимым Романом Полянским и показала морскую романтическую задорную совместную фотосессию. Снимки звезды в бикини вызвали восхищение у поклонников, которые сразу отметили ее волнительные изгибы.

Настало время для нового, не менее жаркого, фотосета в купальнике, которым певица похвасталась в Instagram.

Алина позирует на фоне морского пейзажа. На звезде – пурпурный лиф, расшитый пайетками, и черные плавки с высокой посадкой, прозрачными вставками и шнуровкой по бокам. Она расположилась на надувном матраце, приняв одновременно удобную и эффектную позу.

Алина Гросу отдохнула в летней Одессе (фото: instagram.com/alina_grosu)

Комментаторы искупали Алину в искренних комплиментах, сравнив ее с русалочкой.

  • Такая классная! А какое крутое сочетание - море и Алина!
  • Супер
  • Русалочка
  • Невероятная
  • Милаха, секси
  • Безупречна как всегда
  • Просто бомба
  • Шикарная
  • Очень расцвела Алина
  • Замечательная девушка
  • Прям верх купальника как у русалочки Ариэль

К слову, в Одессе вместе с Алиной также отдыхают ее родители и младший брат. Вся семья решила разбавить пляжный отдых познавательной культурной программой и отправилась в знаменитые одесские катакомбы.

Алина Гросу с любимым и семьей отправилась изучать катакомбы (фото: instagram.com/alina_grosu)

"На том еще стиле, под землей изучали всей семьей одесские катакомбы. Вы знаете, что они самые длинные в мире- 2700км?" - поделилась интересной информацией знаменитость.

Напомним, что ранее Алина с любимым устроила заплыв с дельфинами и познакомилась с ласковым морским котиком.

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Алина Гросу