Очередной рекорд: Кайли Дженнер стала самой популярной девушкой в Instagram

Интересно, что такая популярность Дженнер не обусловлена ее активностью. В последнее время беременная знаменитость ушла в тень. В сети даже появились слухи, что она уже родила. Также ее молчание связано с трагическим инцидентом, который произошел на концерте ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Беременность Кайли Дженнер помогла ей заполучить фолловеров (фото: instagram.com/kyliejenner)

Отметка в 300 миллионов фолловеров сделала ее первой женщиной за всю историю приложения, которой удалось этого достичь. По предположению экспертов, такой интерес подписчиков вызван второй беременностью Кайли.

К слову, обойти главную звезду Instagram ей пока не удалось. Почетное первое место занимает Криштиану Роналду со своими 389 млн фолловеров.