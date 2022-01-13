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Очередной рекорд: Кайли Дженнер стала самой популярной девушкой в Instagram

Автор: RBC.UA

24-летняя Кайли Дженнер – младшая из знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер – побила не один рекорд. К примеру, ранее девушка стала самой молодой миллиардершей в мире. Ее посты в сети считались самыми высокооплачиваемыми.

А теперь она добилась новой ступени, охватив максимальное количество пользователей в Instagram среди девушек. На днях количество ее фолловеров стало равняться 300 млн. Таким образом, Кайли оставила позади не только своих сестер, но и главную соперницу – Ариану Гранде (289 млн).

Интересно, что такая популярность Дженнер не обусловлена ее активностью. В последнее время беременная знаменитость ушла в тень. В сети даже появились слухи, что она уже родила. Также ее молчание связано с трагическим инцидентом, который произошел на концерте ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Беременность Кайли Дженнер помогла ей заполучить фолловеров (фото: instagram.com/kyliejenner)

Отметка в 300 миллионов фолловеров сделала ее первой женщиной за всю историю приложения, которой удалось этого достичь. По предположению экспертов, такой интерес подписчиков вызван второй беременностью Кайли.

К слову, обойти главную звезду Instagram ей пока не удалось. Почетное первое место занимает Криштиану Роналду со своими 389 млн фолловеров.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян впервые отправилась в романтическое путешествие с молодым бойфрендом.

Смотретите также, как выглядели в детстве Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды.

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