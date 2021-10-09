Ода любви: Влад Сытник выпустил авторский трек в стиле crossover

Украинский артист, судья шоу "Співають всі!" Влад Сытник порадовал поклонников премьерой авторской композиции в стиле crossover In Love We Rise. Это первый трек из запланированного crossover альбома. Инициатором альбома стал сам исполнитель в коллаборации с композитором Юрием Шепетой.

In Love We Rise песня о том, что любовь – это единственно возможный ответ человечества на вопрос, какое будущее нас ждет. Вряд ли в ближайшем времени мы откроем для себя новую планету. Машину времени пока никто не изобрел, потому мы не можем вернуться во времени на 100 лет назад, чтобы поменять настоящее и избежать прошлых ошибок. Мы не можем прожить больше одной жизни, чтобы если в одной что-то пошло не так, в следующей это исправить. Мы там, где мы есть – здесь и сейчас. У нас есть лишь один мир, одна жизнь и лишь один шанс прожить ее достойно.

Все, что нам, людям, дано – это смотреть в будущее и мы не можем строить его со страхом в сердце. Ради наших детей мы обязаны найти в себе силы, чтобы восстановить доверие и культивировать любовь внутри нас.

"Я давно хотел создавать авторский материал в таком стиле. На сегодня, могу сказать одно, что буду делать такую музыку и в этом направлении упорно работаю. Сейчас записываю альбом, в который войдут 7 композиций на разных языках. Хочу верить и очень постараюсь сделать так, чтобы такая музыка смогла занять достойное место в нашей стране и за ее пределами", – поделился Сытник.

Основной задачей будущего альбома будет поднятие глобальных тем с помощью музыки, а также популяризация музыкального стиля crossover со всей его многогранностью мелодических решений.