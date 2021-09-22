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Украинская группа показала клип-"рекламу" самых красивых мест страны

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Среда 22 сентября 2021 20:48
Украинская группа показала клип-"рекламу" самых красивых мест страны Участники The Velvet Sun (фото: пресс-служба группы)
Автор: Lite

Арт-проект The Velvet Sun выпустил видеоработу на свой трек "Іграшковий собака". Восемь дней музыканты и их друзья путешествовали по одиннадцати областям Украины.

В чем "фишки" клипа и песни группы, которая была создана пианистом Павлом Гвоздецким и барабанщиком Андреем Ващенко, - читайте далее в материале Lite.

Этот клип говорят участники группы, является подарком нашей стране к 30-летию Независимости.

"Наша главная цель - показать зрителю, как прекрасна наша страна. Нас часто тянет на экзотические острова или в Европу с ее удивительной архитектурой, в чужой стране мы рассматриваем каждый уголок, а в своей - бежим куда-то, не видя ничего. А это очень несправедливо по отношению к Украине, где есть уникальные и удивительные места! Мы все много путешествуем, также у нас был опыт работы за границей - один из клипов мы снимали в Израиле, в Иудейской Пустыне, где, возможно, когда-то ходил сам Иисус. Но таких впечатлений, как после работы над этим видео, мы не испытывали никогда!"- говорят артисты.

Клип снимали в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Черкасской и Киевской областях, а также в самой столице.

Украинская группа показала клип-&quot;рекламу&quot; самых красивых мест страны

Кадр из видео

В видео The Velvet Sun можно увидеть максимально контрастные локации: Карпатские полоныны, Коростышевский карьер и пляжи недалеко от Грибовки. И это все для того, чтобы зритель увидел, "насколько много есть уникальных и непохожих друг на друга мест в их родной стране".

Музыканты шутят, что это видео могло бы стать отличным роликом для рекламы внутреннего туризма.

Напомним, на днях харьковский певец выпустил альбом на стихи Зерова, Жадана, Андруховича и других.

Также недавно главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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