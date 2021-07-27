Ода платью: эффектная Джамала примерила яркие наряды на отдыхе (видео)

На видео Джамала красиво дефилирует на камеру в разных нарядах - в основном платьях. При этом картинка эффектно и быстро сменяется, равно как и прическа звезды и ее аксессуары.

Как отметила исполнительница, ролик сделала для нее 12-летняя племянница.

"Все думала, ну хто ж мені зробить нормальне відео для Тік-Ток?! Моя племінниця

produced by Hedie, 12 років. Називаю це відео "Ода сукні. Або "Все, що встигла взяти з собою", - подписала публикацию артистка.

Фолловеры оценили стильные луки Джамалы и креатив ее племянницы и оставили много хвалебных слов в комментариях.