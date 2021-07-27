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Ода платью: эффектная Джамала примерила яркие наряды на отдыхе (видео)

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала отправилась на отдых к морю и радует поклонников красочными кадрами. Так, звезда устроила импровизированный модный показ прямо на лужайке и эффектно продемонстрировала стильные наряды, которые взяла с собой.

Яркий видеоролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Джамала красиво дефилирует на камеру в разных нарядах - в основном платьях. При этом картинка эффектно и быстро сменяется, равно как и прическа звезды и ее аксессуары.

Как отметила исполнительница, ролик сделала для нее 12-летняя племянница.

"Все думала, ну хто ж мені зробить нормальне відео для Тік-Ток?! Моя племінниця
produced by Hedie, 12 років. Називаю це відео "Ода сукні. Або "Все, що встигла взяти з собою", - подписала публикацию артистка.

Фолловеры оценили стильные луки Джамалы и креатив ее племянницы и оставили много хвалебных слов в комментариях.

  • Сукнііііі
  • Ну гарненька яка!
  • Вам підходять ці сукні, ви шикарні і найкращі!
  • Крутяк, этот тренд тиктока создан для твоих нарядов
  • Шикарно
  • Племянница молодчинка. Вы красотка
  • Дівчата більш шарять
  • Неймовірно
  • Ви така гарна
  • Тік-ток створений для 12-літніх
  • Джа, шикарна
  • Круто и стильно

Напомним, ранее Джамала похвасталась подросшими сыновьями. Поклонники отметили, что старший малыш - просто копия мамы, а младший больше похож на папу Бекира Сулейманова.

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певецДжамалаобраз