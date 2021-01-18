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Одна впервые за 12 лет: Юлия Санина откровенно рассказала о переменах в жизни

Автор: Lite

Украинская певица Юлия Санина давно замужем, также у пары подрастает сын, семья - это вдохновение и поддержка певицы.

Недавно Юлия со своей небольшой семьей побывала в Египте - после проекта "Танцы со звездами" Саниной потребовалось набраться новых сил. Звезда не забывала радовать поклонников фото с солнечной страны.

Так что, хоть Юлия и сделала тату "Я вільна", все же остаться одной для певицы - непривычно. Об этом сама певица рассказала в своем новом посте в микроблоге: она запостила яркие фото с отдыха, но на этот раз она улетела в одиночку.

"Удивительно странные ощущения впервые за 12 лет быть где-то одной, без мужа. Все время инстинктивно оборачиваюсь, чтоб сказать ему "Посмотри, какая прикольная штуковина...", "Какой вид...". Все же счастливыми нас делает возможность поделиться своими эмоциями с кем-то близким", - написала Санина о своих переменах.

Поклонники уже стали гадать, почему у Юлии вдруг возникла идея улететь на отдых одной, они что - поругались? Но муж Саниной написал под постом певицы: "Люблю тебя", - заверив фанатов, что между ними все отлично.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Напомним, недавно Юлия призналась, что устает изображать из себя сильную женщину.

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Новости Украины певецТанцы со звездамиЮлия Санина