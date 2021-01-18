Одна впервые за 12 лет: Юлия Санина откровенно рассказала о переменах в жизни

Украинская певица Юлия Санина давно замужем, также у пары подрастает сын, семья - это вдохновение и поддержка певицы.
Недавно Юлия со своей небольшой семьей побывала в Египте - после проекта "Танцы со звездами" Саниной потребовалось набраться новых сил. Звезда не забывала радовать поклонников фото с солнечной страны.
Так что, хоть Юлия и сделала тату "Я вільна", все же остаться одной для певицы - непривычно. Об этом сама певица рассказала в своем новом посте в микроблоге: она запостила яркие фото с отдыха, но на этот раз она улетела в одиночку.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Напомним, недавно Юлия призналась, что устает изображать из себя сильную женщину.