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Одно целое: Барбара Палвин и ее бойфренд выбрали парные луки для выхода в свет

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США, Четверг 26 августа 2021 22:17
Одно целое: Барбара Палвин и ее бойфренд выбрали парные луки для выхода в свет Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвин и ее парень Дилан Спроус, с которым они вместе более трех лет, часто носят похожие вещи. Этот тренд они начали использовать почти сразу после начала отношений. И продолжают активно внедрять в жизнь. Выходит очень мило!

Новое фото в подобном стиле появилось в сети несколько часов назад.

Барбара надела бежевые брюки, а также горчичного оттенка рубашку с раклешенными рукавами. Ее мужчина выбрал серые джинсы, черную майку и такую же рубашку, как Барбары, но с коротким рукавом. Также Дилан надел крупную серебристую цепь с кулоном - этот аксессуар он почти не снимает - и кольцо. Пара позирует в баре. По всей видимости, они посетили презентацию вин. Ведь Спроус уже давно увлекся виноделием и успешно занимается данным бизнесом.

Одно целое: Барбара Палвин и ее бойфренд выбрали парные луки для выхода в свет

Барбара Палвин и Дилан Спроус в новых образах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пара смотрелась очень гармонично и невероятно мило. Кажется, они даже внешне стали более похожи. Напомним, невероятную схожесть венгерской супермодели и американского актера поклонники подметили уже давно. Многие считают это знаком свыше: якобы влюбленные были созданы друг для друга. Даже сама Барбара согласилась, что сходство есть, и она находит это очень забавным.

Ранее Барбара появилась в своем блоге в пиджаке на голое тело и просто пленила сеть.

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