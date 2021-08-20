ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Идеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюм

Новина українською →
, Пятница 20 августа 2021 21:21
Идеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюм Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: RBC.UA

Шведская топ-модель Эльза Хоск, которая прославилась на весь мир как "ангел" Victoria’s Secret, известна также и как икона стиля. Девушка увлечена составлением модных образов, которые транслирует в своем Instagram.

Новый из них появился в ее блоге несколько часов назад и станет наглядным примером, как носить брючный костюм в новом сезоне.

Эльза обожает брючные костюмы всех цветов радуги, а в этот раз выбрала наряд приглушенного желтого оттенка, который ей как блондинке очень к лицу. Жакет-оверсайз и укороченные брюки с высокой посадкой и стрелками она дополнила классической белой футболкой, желто-зелеными кедам с высокими носками и зеленой сумочкой. Последняя деталь модного лука - солнцезащитные очки в овальной оправе. Волосы звезда собрала на затылке, выпустив у лица пару прядей. Макияж выполнила достаточно яркий, подчеркнув губы и глаза одновременно.

Идеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюмИдеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюмИдеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюмИдеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюмИдеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюмИдеальное сочетание: модель и икона стиля Эльза Хоск показала, как носить брючный костюм

Эльза Хоск в новом образе (фото: instagram.com/hoskelsa)

Образ модели, на которую подписано около 7 миллионов человек, оценили в 130 000 лайков и более 400 комментариев. Разумеется, по большей части восхищенных. Нужно признать: он действительно заслуживает внимания. Вдохновляемся!

Ранее коллега Эльзы - Барбара Палвин - продемонстрировала, без какого пиджака не обойтись этой осенью.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцам озвучили дату прихода новой волны коронавируса штамма "Дельта"
Украинцам озвучили дату прихода новой волны коронавируса штамма "Дельта"