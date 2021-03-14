Одно из тяжелейших испытаний: Ребрик разоткровенничалась о перенесенном коронавирусе

"Возвращаюсь к работе на сцену, к полноценной жизни и, конечно, в инстаграм. Позади - 18 дней самоизоляции. Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни", - честно призналась Лилия.

Она рассказала, что время ей казалось бесконено растянутым, актриса потеряла счет часам и дням. Ей, как энергичному человеку, сложно было усидеть в четырех стенах. Выручала поддержка родных и близких, которые оказались рядом. Она невероятно скучала за живым общением и привычным ритмом жизни.

"Какие выводы сделала? К сожалению, как сильно бы не берег себя, вирус коварен и может сбить с ног каждого. И, конечно, в тот момент, когда совсем к этому не готов. Хотя и в дальнейшем, как и до болезни, буду строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки. Коронавирус - это ничего веселого", - заверила ведущая.

Лилия Ребрик рассказала, как себя чувствует сейчас (фото: facebook.com.liliia rebrik)

Зато у нее появилось время полежать без спешки в постели, посмотреть новинки кино, прочесть книги и выспаться.

"Но, к сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок - это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья. Но все позади!" - заверила она.

Впереди у Лилии период восстановления и она намерена пристально следить за реакциями организма и прислушиваться к его потребностям и сигналам.