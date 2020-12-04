На одного больше: Наталья Водянова объявила о пополнении в семье

В семье Натальи Водяновой и Антуана Арно пятеро детей: трое - от предыдущего брака модели, а также двое от нынешнего мужа. Но дружной семье, которая обожает проводить время вместе, этого показалось мало. Несколько лет назад они взяли в дом кота по кличке Галилей, которому завели даже свою страницу в сети Instagram. А вчера, 3-го декабря, Наталья объявила о новом члене семьи. Им стал черный пес, которого назвали Кофе. В своем блоге популярная в сети модель уже успела выложить массу фото с собакой.

Антуан и дети с щенком (фото: instagram.com/natasupernova)

Жизнерадостные кадры передают царящую атмосферу праздника от появления щенка. Наталья показала мужа, Антуана Арно, старших сыновей и дочь Неву, которые тискают уже ставшего всеобщим любимцем пса. Есть здесь и видео, на котором сама Водянова лежит на кровати в компании Кофе.

"Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок по имени Кофе - долгожданная сестренка Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и... фотогеничности. @galileo_the_cat_ ревнует, конечно, но и это пройдет. Мама девочки (и это я не о себе) английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам. Пожалуйста, любите и жалуйте. Нет сомнения, что фотографии Кофе разбавят фид моего инстаграма", - написала Наталья.

Поклонники принялись писать радостные комментарии: "С прибавлением! Она прелесть", "Так мило", "Это очаровательно"… Заодно многие отметили красоту подросших детей Натальи.

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