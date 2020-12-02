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Срочно повторить: Наталья Водянова показала, как носить самую модную шубу зимы

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 18:22
Срочно повторить: Наталья Водянова показала, как носить самую модную шубу зимы Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Ольга Турчаникова

Наталья Водянова давно считается иконой стиля - на просторах сети модель регулярно делится необычными образами, продуманными с головы до ног. И трендовые новинки у супруги наследника концерна LVMH, разумеется, также появляются у первой.

Срочно повторить: Наталья Водянова показала, как носить самую модную шубу зимы

Наталья Водянова в самой модной шубе (фото: instagram.com/natasupernova)

Собираясь на очередную прогулку, модель решила показать, как носить самую модную в этом сезоне шубу-"чебурашку". Наталья выбрала шубу объемного кроя, длинную, с широкой линией плеч нейтрального бежевого оттенка. Широкий черный пояс с пряжкой помог сделать ее более женственной, подчеркнув заодно тонкую талию мамы пятерых детей.

В дополнение к эффектному наряду она надела красные брюки спортивного кроя, а также кепи такого же цвета с черным козырьком. На ноги Наталья обула ботинки из лакированной кожи на невысоком каблуке. Водянова позирует в своем доме, а потому без маски на лице. Отличное настроение и заряд позитива популярной модели добавили нужное настроение образу.

"It’s fashion, baby", - написала Водянова под фото, отметив фотографа - Лукаса Портмана. "Это же Чебурашка! тренд-тренд-тренд", "Наташка-Чебурашка", "Классно как!", "Вау", "Хочу себе такой же лук", "Ааа просто огонь", "Какая классная шуба, просто с ума сойти!!!", "Прекрасна", "Супер", "Сколько энергии!", - взорвалась сеть ответными комментариями.

Напомним, ранее модель рассказала, чем увлекается ее сын Виктор.

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