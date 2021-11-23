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В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника "Холостячки 2"

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 14:25
В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника "Холостячки 2" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич совсем скоро раскроет главную интригу "Холостячки 2" и покажет, кого же она выбрала себе в спутники жизни. Напомним, что претендентов на сердце красотки осталось лишь трое, и им предстоит знакомство с родителями певицы. А пока она радует подписчиков свежими привлекательными фото и собирает урожай комплиментов.

На новых кадрах, опубликованных в Instagram, Злата позирует в соблазнительном аутфите.

Звезда надела черное платье-пиджак, подчеркнула талию кожаным ремнем всемирно известного бренда. Дополнила притягательный образ колготками в сетку и трендовым украшением – массивной цепью с крупными звеньями.

Она предпочла макияж в естественных тонах. А волосы красиво уложила на одну сторону.

В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника &quot;Холостячки 2&quot;

В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника &quot;Холостячки 2&quot;

В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника &quot;Холостячки 2&quot;

Злата Огневич соблазнила смелым образом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Приехала на съемку ImprovShow. Время веселиться", – подписала эффектные фото в соблазнительно луке Злата.

Внимательные поклонники сразу заметили, что певица надела наряд, подаренный ей одним из экс-участников "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько. "Пиджак, который Ясько подарил?" – спросил кто-то из подписчиков Огневич. "Да, это он", - подтвердил другой комментатор.

Подписчики артистки искупали ее в овациях и комплиментах.

  • Супер красотка!
  • Шикарная
  • Как всегда хорошенькая!
  • Это платье или халатик? Выглядите шикарно. Девушка мечты
  • Очень идет пиджак
  • Вы прекрасна
  • Шикарная мадам
  • Отлично выглядишь. Браво
  • Как всегда неотразима

Напомним, что ранее Злата Огневич призналась, какая она хозяйка, рассекретила свои гастропредпочтения и заговорила о заветном желании и личной жизни.

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