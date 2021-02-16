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Ни одной морщинки: 46-летняя Виктория Бекхэм восхитила идеальной кожей на фото крупным планом

Новина українською → Великобритания, Вторник 16 февраля 2021 17:26
Ни одной морщинки: 46-летняя Виктория Бекхэм восхитила идеальной кожей на фото крупным планом Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм снова показала, что выражение "время не властно" - это о ней.

Бизнесвумен и многодетная мама опубликовала селфи, на котором позирует в простом кэжуал-образе.

Она надела голубые джинсы, черную майку и черную кепку из новой коллекции своего бренда в коллаборации с Reebok. К луку она добавила лаконичные золотые серьги. Вышло, как всегда, стильно. Но акцент модная икона сделала не на аутфите, а на своей сияющей коже.

Ни одной морщинки: 46-летняя Виктория Бекхэм восхитила идеальной кожей на фото крупным планомВиктория Бекхэм на новом селфи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория показала свое лицо крупным планом: гладкая кожа без единой морщинки, молодой овал, пухлые губы и блеск в глазах… 46-летняя звезда сети просто покорила своих фолловеров. Они начали писать ей комплименты и восхищаться молодым внешним видом жены Дэвида Бекхэма.

"Эта кожа", "Восхитительна", "Прекрасна", "Великолепно выглядите, Виктория!", "Удивительная", "Очень красива", "Кожа!", - не могут налюбоваться поклонницы.

Ранее мы писали, что Виктория продемонстрировала новые фото своей уже совсем взрослой дочери Харпер Севен.

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