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Огонь огней! Слава Каминская показала все в ванной и подразнила "аппетитным" фото из бассейна

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 12:35
Огонь огней! Слава Каминская показала все в ванной и подразнила "аппетитным" фото из бассейна Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская после успешного старта сольной карьеры решила отметить выход дебютного трека релаксом подальше от суетливого Киева. Певица улетела с друзьями сначала в Египет, а затем устроила себе диджитал-детокс на пару дней в Карпатах вместе с хорошей компанией. Вернувшись домой, она решила подразнить поклонников откровенными гарячими кадрами.

Звезда запостила в Instagram-аккаунте горчий ролик из нарезки со своими обнаженными фото в ванной, а также соблазнительный кадр в алом купальнике с огромным аппетитным бургером.

В видео певица предусмотрительно закрыла интимные части тела, но поклонники сумели разглядеть, что певица сфотографирована ню. Черно-белые кадры под новый трек Славы "911" смотрелись очень атмосферно. Ролик был снят в формате TikTok с неожиданной концовкой.

А вот на горячем фото артистка предстала в красном купальнике с сетчатой вставкой и шнуровкой и сочным гамбургером в руке, а также баночкой сладкой газировки.

Огонь огней! Слава Каминская показала все в ванной и подразнила &quot;аппетитным&quot; фото из бассейна

Слава подразнила горячим фото из бассейна (фото: instagram.com/babaslavka)

Она попросила поклонников посоветовать увлекательный сериал и сообщила, что никогда не увлекалась этим киножанром, но сейчас ей хочется попробовать что-то новое.

Фаны наперебой начали рекомендовать любимые многосерийные фильмы и не упустили возможности оставить комплименты для исполнительницы.

  • Шикарно
  • Идеальная
  • Огонь огней
  • Фотка супер. Жара
  • Класс
  • Красотка еще та, и ни капельки не сомневайся в себе

Напомним, что ранее Слава Камиинская повеселила признанием о ценном приобретении.

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