Огонь огней! Слава Каминская показала все в ванной и подразнила "аппетитным" фото из бассейна
Слава Каминская после успешного старта сольной карьеры решила отметить выход дебютного трека релаксом подальше от суетливого Киева. Певица улетела с друзьями сначала в Египет, а затем устроила себе диджитал-детокс на пару дней в Карпатах вместе с хорошей компанией. Вернувшись домой, она решила подразнить поклонников откровенными гарячими кадрами.
Звезда запостила в Instagram-аккаунте горчий ролик из нарезки со своими обнаженными фото в ванной, а также соблазнительный кадр в алом купальнике с огромным аппетитным бургером.
В видео певица предусмотрительно закрыла интимные части тела, но поклонники сумели разглядеть, что певица сфотографирована ню. Черно-белые кадры под новый трек Славы "911" смотрелись очень атмосферно. Ролик был снят в формате TikTok с неожиданной концовкой.
А вот на горячем фото артистка предстала в красном купальнике с сетчатой вставкой и шнуровкой и сочным гамбургером в руке, а также баночкой сладкой газировки.
Слава подразнила горячим фото из бассейна (фото: instagram.com/babaslavka)
Она попросила поклонников посоветовать увлекательный сериал и сообщила, что никогда не увлекалась этим киножанром, но сейчас ей хочется попробовать что-то новое.
Фаны наперебой начали рекомендовать любимые многосерийные фильмы и не упустили возможности оставить комплименты для исполнительницы.
- Шикарно
- Идеальная
- Огонь огней
- Фотка супер. Жара
- Класс
- Красотка еще та, и ни капельки не сомневайся в себе
Напомним, что ранее Слава Камиинская повеселила признанием о ценном приобретении.