ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Огонь: полуобнаженные Катерина Кухар с мужем восхитили фанатов невероятной гибкостью

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 11:29
Огонь: полуобнаженные Катерина Кухар с мужем восхитили фанатов невероятной гибкостью Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У супругов двое детей: сын Тимур и дочь Анастасия.

На рождественские праздники все они снялись в веселой фотосессии.

А вот во время отдыха на Мальдивах Катерина и Александр пошли еще дальше: они исполняли перед фотографом танцы просто на пляже. А для одного кадра и вовсе "взлетели" ввысь. Неизвестно, с какого раза снимок удался, но фанатам он напомнил валентинку: Кухар с мужем изображают сердце.

Огонь: полуобнаженные Катерина Кухар с мужем восхитили фанатов невероятной гибкостью

"Улетаю в небо от воспоминаний... По возвращении домой снова и снова мысленно переноситься на белоснежные пляжи, где в умиротворенной тишине слышен только шум океана... Наш отдых был сказочным, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!", - написала Кухар под снимками.
Огонь: полуобнаженные Катерина Кухар с мужем восхитили фанатов невероятной гибкостью

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанаты назвали Катерину и Александра парой-огнем и наставили океан лайков и комментариев под изысканными снимками.

Напомним, Кухар показала, какой была в детстве: узнаете знаменитость?

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Екатерина Кухар Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине