Огонь: Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в пиджаке на голое тело

Украинская певица Светлана Лобода призналась своим фолловерам в соцсетях, что мода для нее - способ узнать получше саму себя. Она вдохновляет поклонников делать то же самое: прислушиваться к себе, чтобы настроение всегда соответствовало выбору одежды.

У Светланы, кажется, чаще всего оно приподнятое и немного дерзкое, настроение покорить. Так, недавно она сразила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках.

Сегодня Светлана показала поклонникам яркий снимок со съемки для известного модного глянца. Пиджак на голое тело открывает шикарное декольте певицы, расклешенные брюки делают образ деловым, но в то же время соблазнительным. Крупные серьги и подвеска на шее дополняют лук.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец и книжки в натуре, так сказать. Конечно, рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобритет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил", - призналась Лобода.

Поклонникам очень понравился стиль певицы, который ей создали для съемки в журнале. Они назвали светлану "огненной женщиной", таке многие из них признались, что тоже читают бумажные книги.

Костюм - огонь!

Королева!

Красавица

Напомним, что Надя Дорофеева резко сменила стиль - и вдруг стала похожа на Лободу: читайте, как фанаты украинской певицы отреагировали на ее новый лук.