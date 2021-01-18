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Вогонь: Світлана Лобода захопила шанувальників знімком у піджаку на голе тіло

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 16:29
Вогонь: Світлана Лобода захопила шанувальників знімком у піджаку на голе тіло Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Українська співачка Світлана Лобода зізналася своїм фоловерам в соцмережах, що мода для неї - спосіб дізнатися краще саму себе. Вона надихає шанувальників робити те ж саме: прислухатися до себе, щоб настрій завжди співпадав з вибором одягу.

У Світлани, здається, найчастіше настрій піднесений і трохи зухвалий, настрій підкорити. Так, нещодавно вона вразила фоловерів у своєму мікроблозі луком в шкіряних ботфортах на високих підборах.

Сьогодні Світлана показала шанувальникам яскравий знімок зі зйомки для відомого модного глянцю. Піджак на голе тіло підкреслює шикарне декольте співачки, розкльошені штани роблять образ діловим, але в той же час спокусливим. Великі сережки та підвіска на шиї доповнюють лук.

Вогонь: Світлана Лобода захопила шанувальників знімком у піджаку на голе тіло

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Я з тих олдскульних персон, які читають і глянець і книжки в натурі, так сказати. Звичайно, рано чи пізно все піде в цифру, але від цього реальне втілення лише набуде. Журнали - стануть яскравими тейблбуками, а книги - коштовними джерелами знань з запахом паперу і чорнила", - зізналася Лобода.

Шанувальникам дуже сподобався стиль співачки, який їй створили для зйомки в журналі. Вони назвали світлану "вогненної жінкою", таке багато з них зізналися, що теж читають паперові книжки.

  • Костюм - вогонь!
  • Королева!
  • Красуня

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва різко змінила стиль - і раптом стала схожа на Лободу: читайте, як фанати української співачки відреагували на її новий лук.

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