Олег Винник заразился коронавирусом: что теперь будет с Танцами со звездами

Олег Винник возможно не будет сегодня, 27 сентября, выступать на проекте "Танцы со звездами". Дело в том, что у популярного украинского певца обнаружили коронавирус. Кроме того, инфекцией заболела также партнерша артиста Елена Шоптенко.

О том, что у танцевальной пары диагностировали COVID-19 рассказал телеведущий Юрий Горбунов в прямом эфире 5 выпуска танцевального шоу "Танцы со звездами". Он также отметил, что Винника двойная пневмония.

Стоит отметить, что вероятность того, что коронавирусом заболеют другие участники проекта невысока поскольку на прошлой неделе Винник тренировался и выступал дистанционно на концерте в Житомире.

В тот вечер Екатерина Кухар сказала, что танцевать не на проекте можно только по причине болезни. Она посоветовала артисту согласовывать свой гастрольный график с участием в шоу.

Интересно, что Олег Винник и Елена Шоптенко – это не единственная пара, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Например, COVID-19 заставил дистанционно танцевать Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.

Напомним, украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами". В четвертом эфире танцевальные пары показали невероятно чувственные номера, но лучшей из лучших стала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком. Они впервые со старта седьмого сезона набрали максимум баллов - 40 из 40.Пользователи сети считают, что у этой пары очень большие шансы на победу в шоу.