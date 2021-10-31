Ольга Харлан снялась в романтической фотосессии со своим парнем-итальянцем

Влюбленные сменили несколько образов и эффектно позировали на фоне неба, не стесняясь демонстрировать чувства - они нежно держались за руки и обнимались, счастливо улыбаясь.

Ольга и Луиджи примерили стильные и удобные осенне-зимние наряды, которые дополнили куртками или же пальто.

"Наша первая фотосессия для украинского ELLE! Нежнятинка", - написала 31-летняя Харлан в своем Instagram.

В интервью изданию спортсмены рассказали, как успевать не только выигрывать медали и кубки, но и путешествовать вместе, устраивать свидания и поддерживать друг друга в трудные времена, живя в разных странах. Также Ольга ответила на вопрос, собирается ли переезжать к любимому в Италию.

"Украина – мой дом, и я планирую оставаться здесь. Да, я хочу проводить больше времени с Луиджи, поэтому часто летаю в Италию. Зато в Украине вся моя семья, друзья, поэтому будет очень трудно покинуть родные места", – призналась чемпионка.

При этом они с Луиджи стараются как можно больше проводить времени вместе. У них даже появились мини-традиции, которых придерживаются. Луиджи рассказал, что любит играть на фортепиано, а Ольга – рисовать. Также пара любит готовить вместе.

"Чаще всего мы проводим время дома, лежим на диване и смотрим наш любимый сериал. У нас есть мини-традиция: каждую пятницу мы едим пиццу, когда я нахожусь в Италии, и обязательно перед тем, как я улетаю в Украину. Для меня это лучший способ провести время с любимым человеком, ведь у нас достаточно активный образ жизни", – рассказала фехтовальщица.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле в первой романтической съемке вместе (фото: elle.ua)

Также важна взаимная поддержка.

"Мы с Луиджи хорошо понимаем, что спорт - это наша работа, и знаем, насколько это трудно и как важно прислушиваться друг к другу. Поэтому, когда кто-то из нас устает, другой подставляет свое плечо и помогает справиться с проблемами", - поделилась Харлан.