Ольга Сумская расплакалась, говоря о дочери: потерянное время

Ольга Сумская наверстывает упущенное время с дочкой

Ольга Сумская, похоже, "взломала" код молодости и красоты, тому подтверждение - ее моложавый и цветущий внешний вид. Актриса – отличная хозяйка, она часто делится рецептами из личной кулинарной подборки, учит готовить быстрые и полезные вкусные витаминные завтраки и сложные праздничные блюда, но при этом она может похвастаться точеными формами. А еще Ольга - жена, мама и бабушка.

Правда, сейчас ей приходится "наверстывать" упущенное когда-то время, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Ольга призналась, что недодала любви старшей дочери, Антонине Паперной, когда та была малышкой.

Ольга Сумская со слезами на глазах впервые заговорила на эту тему: "За счет того, что я ездила на съемки, Тоня недополучила, возможно, материнского внимания. Это были очень трогательные моменты, когда она меня ждала с гастролей, я только сегодня понимаю, как это было для нее...".

На вопрос ведущей, не выговаривала ли она матери позже своих детских обид, Сумская призналась, что до сих пор чувствует это. Очень жаль об утраченном времени, подтвердила Ольга, но призналась, что сегодня она старается наверстать упущенное.

Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о своем отношении к уколам красоты и пластической хирургии. Она заявила, что боится радикальных вмешательств во внешность.