ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ольга Сумская поделилась рецептом любимого завтрака: без вреда для фигуры

Новина українською → Вторник 29 сентября 2020 12:12
Ольга Сумская поделилась рецептом любимого завтрака: без вреда для фигуры Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Дмитрий Войналович

Актриса рассказала, что обожает есть на завтрак

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно заворожила колоритным осенним фотосетом, рассказала, чем любит полакомиться на завтрак. Такими блюдами стали ленивые хачапури и салат из свежих овощей.

Так, на кухне в студии программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" звезда долгожданного эпохального сериала "Сага" поделилась собственным упрощенным рецептом национального грузинского блюда.

Для ленивых хачапури от Ольги Сумской вам понадобятся:

  • Сметана – 200 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Мука – 6 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Зеленый лук – 100 г
  • Сода, соль, молотый перец

Для салата по рецепту Ольги Сумской нужны:

  • Желтый сладкий перец – 1 шт.
  • Помидоры черри – 100 г
  • Маслины без косточек – 50 г
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Лимонный сок – 50 мл
  • Сыр 15% жирности – 150 г
  • Сметана – 100 мл
  • Укроп – 150 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Листья салата – 100 г
  • Соль и перец

Для ленивых хачапури надо натереть твердый сыр, смешать его с мукой, яйцами, сметаной. Добавить соду, соль, перец и порезанный зеленый лук. Поджарить хачапури на оливковом масле.

Для салата следует нарезать желтый сладкий перец, помидоры черри, маслины, листья салата, добавить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Выложить на тарелку вторую часть листа салата, в центр высыпать овощную смесь. Сыр, сметану, чеснок, соль и перец смешать отдельно. Сформировать шарики, обвалять в укропе и выложить на листья салата.

"Начните утро с таких вкусных блюд и чаще собирайтесь за семейным столом. Пусть вам везет!" - пожелала украинцам Сумская.

Ранее травести-дива Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда Ольга Сумская
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Третий день боев между Арменией и Азербайджаном: что сейчас известно
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Третий день боев между Арменией и Азербайджаном: что сейчас известно