Я не Оля Полякова: Илона Гвоздева призналась, почему никогда не снимется обнаженной

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева сейчас ожидает рождения второго ребенка - уже известно, что это будет мальчик. В своем профиле в Instagram она часто делится с подписчиками советами по беременности и семейной жизни и публикует милые фото с мужем и дочкой Валерией.

При этом максимальная откровенность для Илоны - это снимки в купальнике, более пикантных кадров она не выкладывает. В интервью для проекта "На крыльях" танцовщица объяснила свою позицию и призналась, почему никогда не согласится сниматься обнаженной.

По словам звезды, ярым противником таких фото с ее участием будет ее муж Иван Хомячук, поскольку у него взгляды слишком правильного мужчины, который против социальной свободы и откровенных фото на публичное обозрение. Да и сама она не стремится выставлять свое тело на всеобщее обозрение.

Илона Гвоздева уважает желания своего мужа (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Я никогда не покажу обнаженное тело, потому что муж просто на немецкий флаг меня разорвет... Никого не хочу обидеть, но я не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она может раздеться и выставить фото себя обнаженной. Меня по-другому воспитывали, меня могут увидеть мои дети", – объяснила Гвоздева.

Кроме того, хореограф не хотела бы, чтобы за ней следила многомиллионная аудитория только ради того, чтобы увидеть ее обнаженной.

К слову, муж Илоны более лояльно относится к откровенным образам супруги, если он при этом находится рядом с ней - к примеру, на светских мероприятиях. При этом для мужчины принципиально, чтобы Илона всегда надевала обручальное кольцо, даже если это противоречит концепции съемок или постановок.

"Если я иду с ним, он говорит: "Можешь бюстгальтер не надевать". Он не запрещает мне откровенно одеваться, но лишь в его присутствии", – рассказала артистка о позиции любимого.

В профиле Илоны Гвоздевой вы не увидите полностью обнаженных фото - максимум звезда может позировать в купальнике (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ранее звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева впервые рассказала о знакомстве с мужем.