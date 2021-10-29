Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа и рассказала об "уколах красоты"

Вышел четвертый эпизод шоу "Взрослые девочки", который его ведущие Оля Полякова и Маша Ефросинина посвятили теме принятия себя. Разговор, как обычно, получился со множеством пикантных подробностей и подарил зрителям новую порцию шокирующих признаний и фактов о знаменитостях.

"Взрослые девочки" продолжают удерживать титул самого просматриваемого и обсуждаемого шоу в украинском YouTube: суммарно предыдущие выпуски посмотрело около 3,5 миллионов человек.

Судя по всему, с ростом популярности передачи растет и градус ее откровенности. Так, в четвертом выпуске Ефросинина и Полякова окончательно обнажились перед аудиторией: как буквально, так и в переносном смысле.

Темой нового эпизода стало принятие себя. Ефросинина и Полякова начали с обсуждения своих косметических ритуалов: первая волна откровений поджидала зрителей уже здесь. Оказалось, что Оля делает ботокс с 23 лет, а у Маши к нему иммунитет, но она страдает из-за пигментации на лице.

Маша Ефросинина: "Люди думают, что мы - "переделанные женщины". Это больше всего меня бесит".

"Я делаю ботокс с 23 лет. Сегодня я делаю его раз в восемь месяцев. Кроме этого, у меня в лице больше ничего нет, но я не вхожу в кадр без косметических процедур", - поделилась Оля Полякова.

Также Полякова, обсуждая с Ефросининой откровенные наряды, призналась: "У меня есть костюмы горничной и медсестры из секс-шопа".

Оля Полякова и Маша Ефросинина затронули откровенные темы (фото: пресс-служба)

После косметологии разговор коснулся других вопросов по центральной теме выпуска. Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили влияние хейтеров на неуверенность в себе, правильное питание и собственный "идеальный вес" - и даже обнажили свои животы в эфире, чтобы их сравнить. Также звездные девушки не стали скрывать свой вес: у Маши - 63 кг, у Оли - 67. На диетах, уверяют обе, не сидят.

Не обошлось и без комментариев на тему недавнего инцидента с популярной украинской певицей, которую поймали за руку на вопиющем фотошопинге своей внешности.

К слову, 26 октября Оля Полякова завершила эпоху "Королевы Ночи" грандиозным концертом во Дворце Спорта и заявила о подготовке нового шоу.

"Королева ночи" - один из наиболее громких проектов украинского шоу-бизнеса, который принес Оле Поляковой статус "самой гастролирующей певицы" в стране. В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело порядка 10 миллионов человек, включая стадионное выступление во Львове (35 тысяч человек), десятки трансляций на телевидении и два всеукраинских тура.

На брифинге певица призналась, что уже работает с командой над концептуально новым шоу "Взрослая Девочка", которое по прогнозам украинский зритель увидит уже весной 2022 года.

Финальный концерт во Дворце Спорта не обошелся без целого ряда спецсюрпризов. Оля Полякова представила публике новую, еще не вышедшую песню: украиноязычный дуэт с DZIDZIO "Щасливі люди". Этот трек станет саундтреком к рождественской комедии "Зірки за обміном", спродюсированной певицей, которая выйдет в прокат 1 января 2022 года.

Оля Полякова завершила эпоху "Королевы Ночи" (фото: пресс-служба певицы)