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Оля Полякова впервые показала свой роскошный особняк с видом на озеро

Автор: Lite

Оля Полякова порадовала своих поклонников новым видео со своего особняка. И если недавно популярная украинская певица жаловалась, что приходится экономить из-за карантина, то сейчас она похвасталась роскошной верандой с выходом к озеру.

На веранде можно увидеть панорамные окна в пол, через которые есть выход к водоему. На мостике у озера есть уличные светильники в ретро-стиле. Видео опубликовал YouTube-канал "Сплетница".

В веранде также установлен камин, возле которого могут располагаться гости на мягких креслах, кушетках и креслах-качалках.

Оля Полякова похвасталась своим особняком (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали веранду Поляковой.

  • Жирует... пару месяцев назад истерила, что денег нет!!!
  • Красота! Вот к чему нужно стремиться! Рада за вас!
  • Молодец!
  • Денег нет орала, а теперь показывает, что построили. А я понял это выплата 8000 гривен помощи от Зеленского.

Напомним, Оля Полякова показала, как проводит предновогодние дни со своими дочками Машей и Алисой. Певица вместе с детьми отправилась в самое сердце Киева – знаменитый столичный ЦУМ. Она с удовольствием походила по магазинам и показала ассортимент новогодних товаров.

Ранее Полякова предстала на публике в дерзком образе. Она надела блестящий облегающий фигуру комбинезон с множеством золотых декоративных элементов.

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