Оля Полякова сделала признание о детях: у меня нет на это времени

Популярная певица Оля Полякова, которая недавно сделала личное признание, рассказала, что имеет особый подход к рождественским и новогодним презентам своим дочкам Маше и Алисе.

По ее словам, она "никогда не переживала за подарки".

"Даю деньги, а кто-то там уже покупает. У меня нет на это времени и, если честно, я не очень люблю это все выбирать. Мне больше нравится такая схема: мои дети что-то хотят, заказывают и что-то делают для того, чтобы это получить: играют на пианино или читают книги. У меня есть отдельные списки – сколько книг должна прочитать каждая и какие именно, чтобы получить желаемый подарок, и тогда я это покупаю", – призналась ведущая "Новогодней ночи на канале "Украина".

Оля Полякова воспитывает двух дочерей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А вот у самой артистки и звездного детектива шоу "Маска" есть желание на миллион. И хотя она может себе это позволить, ситуация в мире накладывает свои запреты.

"Чего хочу я? Я хочу на Мальдивы! И полететь туда на частном самолете, но этот коронавирус разрушил все планы", – поделилась Королева ночи.

Ранее Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее старшей дочки.