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Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Новина українською →
Мальдивы, Пятница 12 ноября 2021 12:32
Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова устроила эффектный фотосет на берегу океана, позируя в соблазнительном наряде. Певица вместе с мужем и дочерьми отдыхает на Мальдивах и наслаждается каждой минутой на райских островах.

Красочными снимками звезда поделилась в своем Instagram.

Артистка позировала на берегу на фоне волн в эффектном атласном мини-платье белого цвета с цветочным принтом. Наряд на запах подчеркнул тонкую талию Поляковой, а глубокий вырез сделал акцент на ее бюсте.

Волосы певицы развеаются на ветру, а на лице совсем нет макияжа. Она выглядит счастливой и расслабленной.

Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужемОля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужемОля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Впрочем, Оля призналась, что ей бывает сложно забыть о работе.

"У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть те пару деньков, надо отдыхать! Но расслабиться до конца не могу, все время что-то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала!" - откровенно поделилась Полякова.

Звездная мама также выложила фото своих любимых дочерей - Маши и Алисы.

Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужемОля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Оля Полякова показала яркие кадры с отдыха на Мальдивах с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети не остались равнодушными и засыпали Олю и ее дочерей восхищенными комментариями.

  • Какое красивое платье
  • Красотки вообще
  • Девчонки красуньки
  • У Вас красивые дети, но от Алисы я просто в восторге. У нее необычная внешность, и с взрослением она становится экзотической красоткой
  • Оля красотка!
  • Шикарная
  • Красивые все как богини! Особенно старшая дочка
  • Классный прикид
  • Какая красотка, платье вообще восторг
  • Прекрасная троица
  • Три необыкновенных красотки в райском месте

А в разделе сторис певица рассказала, что они переезжают на другой остров и показала редкий кадр с мужем Вадимом, который предпочитает оставаться вдали от камер. На снимке они едут на катере и 16-летняя Маша мило уснула на плече у папы.

Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Оля Полякова растрогала сеть редким снимком мужа и старшей дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали, что Маша Полякова очаровала фото на берегу океана - девушка позировала в красивом платье на фоне заката.

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Оля Полякова Маша Полякова
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