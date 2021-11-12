Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем
Оля Полякова устроила эффектный фотосет на берегу океана, позируя в соблазнительном наряде. Певица вместе с мужем и дочерьми отдыхает на Мальдивах и наслаждается каждой минутой на райских островах.
Красочными снимками звезда поделилась в своем Instagram.
Артистка позировала на берегу на фоне волн в эффектном атласном мини-платье белого цвета с цветочным принтом. Наряд на запах подчеркнул тонкую талию Поляковой, а глубокий вырез сделал акцент на ее бюсте.
Волосы певицы развеаются на ветру, а на лице совсем нет макияжа. Она выглядит счастливой и расслабленной.
Впрочем, Оля призналась, что ей бывает сложно забыть о работе.
"У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть те пару деньков, надо отдыхать! Но расслабиться до конца не могу, все время что-то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала!" - откровенно поделилась Полякова.
Звездная мама также выложила фото своих любимых дочерей - Маши и Алисы.
Оля Полякова показала яркие кадры с отдыха на Мальдивах с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Пользователи сети не остались равнодушными и засыпали Олю и ее дочерей восхищенными комментариями.
- Какое красивое платье
- Красотки вообще
- Девчонки красуньки
- У Вас красивые дети, но от Алисы я просто в восторге. У нее необычная внешность, и с взрослением она становится экзотической красоткой
- Оля красотка!
- Шикарная
- Красивые все как богини! Особенно старшая дочка
- Классный прикид
- Какая красотка, платье вообще восторг
- Прекрасная троица
- Три необыкновенных красотки в райском месте
А в разделе сторис певица рассказала, что они переезжают на другой остров и показала редкий кадр с мужем Вадимом, который предпочитает оставаться вдали от камер. На снимке они едут на катере и 16-летняя Маша мило уснула на плече у папы.
Оля Полякова растрогала сеть редким снимком мужа и старшей дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Ранее мы писали, что Маша Полякова очаровала фото на берегу океана - девушка позировала в красивом платье на фоне заката.