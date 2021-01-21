Оля Полякова сверкнула обнаженными ягодицами среди райских красот: какая же аппетитная

Оля Полякова с семьей проводит последние деньки своего зимнего отпуска на теплых Мальдивских островах. Она встретила на курорте день рождения и по такому случаю устроила СПА-релакс, а также доказала всем, что она в идеальной форме – фотоблог звезды пестрит снимками в бикини всех цветов. На свкжих кадрах певица позирует в совсем крошечном купальнике, подчеркнувшем ее прелести.

Королева ночи расположилась прямо в лазурной воде на сетчатом гамаке. На ней – черный микробикини на завязках, который лишь подчеркнул изгибы звезды. Певица оригинально сообщила об окончании отпуска на Мальдивах.

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?" - поинтересовалась она у фанов.

Поклонники не смогли сдержать своего восторга и оставили множество комментариев для любимицы.

Оля как всегда Королева

Самая шикарная девушка

Фигурка супер

Секси

Богиня

Как красиво

Ох эти ножки

Очень красивая. Фото супер

Вы просто бомба

Какая же ты аппетитная

Напомним, что ранее Оля Полякова высказалась об украинском языке и призвала соотечественников придерживаться нового закона об использовании государственного языка в сфере обслуживания.