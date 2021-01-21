Оля Полякова сверкнула обнаженными ягодицами среди райских красот: какая же аппетитная
Оля Полякова с семьей проводит последние деньки своего зимнего отпуска на теплых Мальдивских островах. Она встретила на курорте день рождения и по такому случаю устроила СПА-релакс, а также доказала всем, что она в идеальной форме – фотоблог звезды пестрит снимками в бикини всех цветов. На свкжих кадрах певица позирует в совсем крошечном купальнике, подчеркнувшем ее прелести.
Королева ночи расположилась прямо в лазурной воде на сетчатом гамаке. На ней – черный микробикини на завязках, который лишь подчеркнул изгибы звезды. Певица оригинально сообщила об окончании отпуска на Мальдивах.
"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?" - поинтересовалась она у фанов.
Поклонники не смогли сдержать своего восторга и оставили множество комментариев для любимицы.
- Оля как всегда Королева
- Самая шикарная девушка
- Фигурка супер
- Секси
- Богиня
- Как красиво
- Ох эти ножки
- Очень красивая. Фото супер
- Вы просто бомба
- Какая же ты аппетитная
Напомним, что ранее Оля Полякова высказалась об украинском языке и призвала соотечественников придерживаться нового закона об использовании государственного языка в сфере обслуживания.