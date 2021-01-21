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Оля Полякова сверкнула обнаженными ягодицами среди райских красот: какая же аппетитная

Новина українською → Мальдивы, Четверг 21 января 2021 14:47
Оля Полякова сверкнула обнаженными ягодицами среди райских красот: какая же аппетитная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова с семьей проводит последние деньки своего зимнего отпуска на теплых Мальдивских островах. Она встретила на курорте день рождения и по такому случаю устроила СПА-релакс, а также доказала всем, что она в идеальной форме – фотоблог звезды пестрит снимками в бикини всех цветов. На свкжих кадрах певица позирует в совсем крошечном купальнике, подчеркнувшем ее прелести.

Королева ночи расположилась прямо в лазурной воде на сетчатом гамаке. На ней – черный микробикини на завязках, который лишь подчеркнул изгибы звезды. Певица оригинально сообщила об окончании отпуска на Мальдивах.

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?" - поинтересовалась она у фанов.

Поклонники не смогли сдержать своего восторга и оставили множество комментариев для любимицы.

  • Оля как всегда Королева
  • Самая шикарная девушка
  • Фигурка супер
  • Секси
  • Богиня
  • Как красиво
  • Ох эти ножки
  • Очень красивая. Фото супер
  • Вы просто бомба
  • Какая же ты аппетитная

Напомним, что ранее Оля Полякова высказалась об украинском языке и призвала соотечественников придерживаться нового закона об использовании государственного языка в сфере обслуживания.

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