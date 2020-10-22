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Организм скажет спасибо: Лилия Ребрик рассказала, чем заменить кофе

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 08:31
Организм скажет спасибо: Лилия Ребрик рассказала, чем заменить кофе Лилия Ребрик (www.instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая рассказала о ценном продукте

Лилия Ребрик недавно поделилась позитивным постом, как почувствовать себя счастливым человеком даже в самый пасмурный и дождливый день. Среди пунктов, которые посоветовала ведущая, есть и чашечка кофе по дороге на работу.

А вот если хочется позаботиться о своем здоровье, то у Лили есть другой совет: ведущая рассказала, чем заменить кофе! В своем Instagram Ребрик показала собственный первый яблочный урожай и рассказала, какие яблоки полезные.

Организм скажет спасибо: Лилия Ребрик рассказала, чем заменить кофеЛилия Ребрик собрала первый урожай яблок (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"А чи знали ви, що, виявляється, одне яблуко здатне замінити чашку кави. Яблука чудово тонізують. А ще вони покращують роботу мозку, розвивають пам’ять! Тому їште на здоров’я, організм вам скаже лише спасибі за таку яблучну підтримку!", – написала Лилия.

В комментариях к посту фоловеры стали делиться своими любимыми сортами яблок и благодарить Лилию за напоминание о том, что не стоит чрезмерно увлекаться кофе.

Напомним, что недавно ведущая продемонстрировала в своем Instagram осеннюю коллекцию одежды, созданную в коллаборации с украинских брендом. Капсульная коллекция "Дико люблю" получилась чувственной и дерзкой.

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