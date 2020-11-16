Ось вам одна сітя, ось - друга: Полякова оконфузилась на "Танцах со звездами" со своими "ситями"

Оля Полякова показала, что умеет смеяться над собой

Оля Полякова оконфузилась во время прямого эфира "Танцев со звездами" 15 ноября. Артистка стала ведущей балкона во время четвертьфинала и призвала зрителей подписываться на свои "соціальні сіті", хотя правильно было сказать "мережі".

Позже артистка выкрутилась из неловкой ситуации, обыграв ляп в своих Instagram-stories.

Оля Полякова оконфузилась на "Танцах со звездами" (видео: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Позже артистка запустила еще несколько видео, на которых ловко выкрутилась из ситуации. Полякова покрутила своими прелестями, показав подписчикам "свои сити".

"Не забуваємо про мої соціальні сіті. Ось вам одна сітя, ось - друга... Ну ось і закінчився мій балкончик. Підписуйтесь на мої соціальні сіті", - сказала она со смехом.

Полякова выкрутилась после конфуза с "соціальними сітями" (видео: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Напомним, что в полуфинал "Танцев со звездами" вышли три пары и битва в 2020 году станет женской: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук. А вот Сергей Мельник и Аделина Дели проект покинули.

Ранее мы писали, что Оля Полякова угодила в громкий скандал с Филиппом Киркоровым, после чего заявила, что хочет мира.

Также сообщалось, что Григорий Чапкис признался в любви участнице "Танцев со звездами".