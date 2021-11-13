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Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 10:38
Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Styler

Катя Осадчая в последнее время часто радует поклонников стильными осенними фотосетами и демонстрирует уютные образы для золотой поры. А вот что поклонники не ожидали увидеть среди стильных и сдержанных фотосетов, так это смелые кадры в непривычном для ведущей образе, которые обескуражили некоторых из них.

Так, в Instagram Катя запостила парочку снимков в облегающем платье сэкстримальным декольте.

Катя позирует в вязаном черном платье по фигуре с глубоким декольте. В качестве акцентов – трендовая многослойность из золотых аккуратных цепочек на шее. Она предпочла обойтись без макияжа и приняла несколько модельных поз перед объективом фотографа.

Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап

Катя Осадчая вызвала жаркие споры в сети (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя поинтересовалась, в какой цветовой гамме фото выглядит лучше – цветной или черно-белой?

Звездные друзья ведущей стали активно комментировать эффектный образ телеведущей. "Похожа на актрису американскую", - констатировал Потап. "Бомбическая", - заявил Виталий Козловский.

Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап

Катя Осадчая показала фигуру в облегающем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот мнения поклонников Кати разделились. Одни заявили, что снимки вышли неудачными, а Осадчая на них – слишком худой, другие одобрили образ и позирование ведущей.

  • Неудачное фото
  • Зачем себя так истощать?
  • Фото не очень
  • Удалите это фото, оно ужасное, до этого всегда были супер
  • Невероятная
  • Ваша естественность завораживает
  • Смело
  • Вы всюду непревзойденная
  • То-то не так. И цвет, и ч/б. Будто тут не Вы
  • Класс! Очень круто
  • Вы шикарная женщина, светитесь счастьем и можете позволить себе все

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали трогательное фото с младшим сыном Даниилом на морском берегу.

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Катя Осадчая
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