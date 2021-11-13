Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап
Катя Осадчая в последнее время часто радует поклонников стильными осенними фотосетами и демонстрирует уютные образы для золотой поры. А вот что поклонники не ожидали увидеть среди стильных и сдержанных фотосетов, так это смелые кадры в непривычном для ведущей образе, которые обескуражили некоторых из них.
Так, в Instagram Катя запостила парочку снимков в облегающем платье сэкстримальным декольте.
Катя позирует в вязаном черном платье по фигуре с глубоким декольте. В качестве акцентов – трендовая многослойность из золотых аккуратных цепочек на шее. Она предпочла обойтись без макияжа и приняла несколько модельных поз перед объективом фотографа.
Катя Осадчая вызвала жаркие споры в сети (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя поинтересовалась, в какой цветовой гамме фото выглядит лучше – цветной или черно-белой?
Звездные друзья ведущей стали активно комментировать эффектный образ телеведущей. "Похожа на актрису американскую", - констатировал Потап. "Бомбическая", - заявил Виталий Козловский.
Катя Осадчая показала фигуру в облегающем платье (фото: instagram.com/kosadcha)
А вот мнения поклонников Кати разделились. Одни заявили, что снимки вышли неудачными, а Осадчая на них – слишком худой, другие одобрили образ и позирование ведущей.
- Неудачное фото
- Зачем себя так истощать?
- Фото не очень
- Удалите это фото, оно ужасное, до этого всегда были супер
- Невероятная
- Ваша естественность завораживает
- Смело
- Вы всюду непревзойденная
- То-то не так. И цвет, и ч/б. Будто тут не Вы
- Класс! Очень круто
- Вы шикарная женщина, светитесь счастьем и можете позволить себе все
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали трогательное фото с младшим сыном Даниилом на морском берегу.