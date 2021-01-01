Осадчая в платье за 19 400 грн стала диджеем, а Дед Мороз Горбунов пошел по "валютным домам"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили отпраздновать Новый год в домашней семейной обстановке, но с увлекательной развлекательной программой. Они также успели нагрянуть в гости к соседям и друзьям – Потапу и Насте Каменских.
Своими приключениями в праздничную ночь ведущие поделились в InstaStories и показали новогодние наряды.
Катя выбрала для особой ночи в году черное бархатное полуприталенное платье с длинными рукавами и ассиметричной длиной подола от украинского бренд Dresstoimpress. Верх наряда вокруг горловины и на плечах украшен вышивкой бисером, стразами и бусинами.
Катя Осадчая выбрала для встречи Нового года нарядное бархатное платье (фото: instagram.com/kosadcha)
Стоимость роскошного платья для современной Снегурочки составляет 19 400 грн.
Скриншот: spazio.ua
Юрий же надел традиционный новогодний костюм Деда Мороза. Именно в таком виде он поздравил сыночка Ивана.
Звездная семья сначала встретила Новый год дома за праздничным столом. Ксати, не обошлось без оливье, фаршированных яиц и бутербродов со шпротами – традиционных блюд украинцев.
Катя в праздничную ночь примеряла на себя роль диджея и вошла во вкус новой профессии – ей заметно нравилось стоять за пультом и ставить новогодние треки.
Катя стала новогодним диджеем (фото: instagram.com/kosadcha)
Затем звездная пара отправилась в гости к друзьям и соседям Потапу и Насте Каменских, у которых в новогоднюю ночь было весело и людно – пришли родные и близкие артистов.
Катя оригинально прокомментировала появление мужа в костюме Деда Мороза: "Из-за отсутствия работы в новогоднюю ночь Юрий Николаевич ходит по валютным домам". Все присутствующие от души посмеялись над шуткой ведущей.
Катя и Юрий наведались в гости к Потапу и Насте (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Катя Осадчая в роскошном платье-вышивнке за 40 000 грн показала, как отметила католическое Рождество. Кстати, среди гостей пары также можно было увидеть Каменских и Потапа, который является крестным сыночка ведущих, Ивана.