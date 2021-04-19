Осадчая в роскошном платье покорила красотой и подогрела слухи о беременности (фото)

Она красуется в вечернем наряде с оборкой-баской на талии, без бретелей, что позволило открть ей линию декольте. На шее у Кати – аккуратное роскошное колье из камней с изумрудным крупным в центре, на руке – массивные кольца, на ножках – серебрянные боссоножки, расшитые стразами.

Ведущая аккуратно уложила волосы и сделала легкий сверкающий макияж с шиммерными тенями персикового оттенка.

Катя Осадчая скрывала округлившийся животик за роскошным нарядом (фото: instagram.com/kosadcha)

На одном из кадров Катя позирует с мужем и соведущим Юрием Горбуновым. Ведущая оперлась о надежное плечо любимого мужчин.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, Горбунов признавался, что пара мечтает о дочке. Возможно, они ждут появления на свет именно девочки – сестрички для их сына Ивана и старшего сына Кати от предыдущего брака, Ильи.

Поклонники ведущей вновь заговорили о ее беременности, которую все сложнее скрывать, и оставили комплименты.