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Осадчая в роскошном платье покорила красотой и подогрела слухи о беременности (фото)

Автор: Ольвия Агаркова

Совсем скоро зрители узнают имя нового победителя вокального проекта Голос страны 2021. А пока болеют и голосуют за фаворитов и наслаждаются образами и нарядами звездных тренеров и ведущих. Так, Катя Осадчая блистала в полуфинале проекта Голос країни 2021 в роскошном солнечном желтом платье с интересной деталью, которую сразу запреметили поклонники, и это лишь утвердило их в мысли, что ведущая ждет третьего ребенка.

Катя показала в Instagram яркий фотосет из закулисья.

Она красуется в вечернем наряде с оборкой-баской на талии, без бретелей, что позволило открть ей линию декольте. На шее у Кати – аккуратное роскошное колье из камней с изумрудным крупным в центре, на руке – массивные кольца, на ножках – серебрянные боссоножки, расшитые стразами.

Ведущая аккуратно уложила волосы и сделала легкий сверкающий макияж с шиммерными тенями персикового оттенка.

Катя Осадчая скрывала округлившийся животик за роскошным нарядом (фото: instagram.com/kosadcha)

На одном из кадров Катя позирует с мужем и соведущим Юрием Горбуновым. Ведущая оперлась о надежное плечо любимого мужчин.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, Горбунов признавался, что пара мечтает о дочке. Возможно, они ждут появления на свет именно девочки – сестрички для их сына Ивана и старшего сына Кати от предыдущего брака, Ильи.

Поклонники ведущей вновь заговорили о ее беременности, которую все сложнее скрывать, и оставили комплименты.

  • Глаза даже беременные
  • Беременность к лицу
  • Вы прекрасны
  • Королева
  • Катя такая малышка
  • Катюша, Вы - красотка!
  • Катя, очень красивое платье
  • Дух захватывает от такой нежности и красоты

Напомним, что ранее Юрий Горбунов умилил фото с сыночком Иваном.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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