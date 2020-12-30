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Осадчая в вышиванке за 40 000 грн похвасталась кулинарным шедевром: как есть и не поправляться

Автор: Lite

Катя Осадчая, как и многие, занята предновогодними хлопотами. Ведущая успела декорировать загородный дом и уже начала готовить на пробу блюда для праздничного стола. Впечатляющим кулинарным шедевром она поделилась с поклонниками, а заодно засветила декольте в роскошном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Эффектное фото появилось в Instagram теледивы. К слову, стоимость наряда Кати составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). На платье можно увидеть вышитый орнамент, птиц, цветочные мотивы и веточки калины в традиционных красно-черных тонах. Особый акцент – область декольте.

В руках Катя держит огромное блюдо с запеченной уткой и картофелем, нарезанным дольками. Кадр сделан на кухне, на столе позади ведущей можно увидеть бокалы с вином и алкогольные элитные напитки.

Катя Осадчая показала шикарное праздничное блюдо (фото: instagram.com/kosadcha)

"Первые праздничные застолья. А теперь надо срочно найти рецепт, как есть и не поправляться", - пошутила Катя.

К слову, фото было сделано во время празднования католического Рождества, 25 декабря. За праздничным столом в доме Кати и Юрия собралось немало гостей, среди них оказались и друзья пары – звездная семья Потапа и Насти Каменских. Оказалось, что Потап является еще и крестным сына ведущих Ивана – рэпер с удовольствием играл с мальчиком и веселился как ребенок.

Катя и Юрий собрали за праздничным столом звездных гостей

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий прогулялись по центру Киева с сыночком Иваном и устроили семейный праздничный фотосет.

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Новости Украины Катя Осадчая