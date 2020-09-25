Оскорбляли и язвили: топ-5 ярых конфликтов судей и участников Танцев со звездами

Мы собрали самые громкие ссоры за время шоу "Танцы со звездами" (коллаж РБК-Украина)

Кто из судей и участников проекта "Танцы со звездами" громко ссорился и скандалил, читайте в нашей статье

Участники "Танцев со звездами" не всегда могут сдержать эмоции и спокойно выслушать судейскую критику, да и члены жюри подчас способны крепко задеть новоиспеченных танцоров за живое, и тогда словесной перепалки и открытых конфликтов не избежать.

Lite выбрал самые громкие скандалы судей и участников, которые смогли наблюдать не только украинские, но и зарубежные поклонники популярного в мире танцевального ТВ-проекта.

Леся Никитюк и Влад Яма

Влад и Леся продолжают вспоминать о своих конфликтах на шоу даже после его окончания (фото: instagram.com/vladyama_official)

Народная любовь к Леди Ле помогла ей дойти до финала "Танцев со звездами 2018", но строгий судья Влад Яма из эфира в эфир критиковал острую на язык ведущую, которая за словом в карман не лезла.

Однажды хореограф, комментируя сложную поддержку Леси и ее партнера Максима Ежова, невзначай вспомнил, что "забыл купить лестницу на дачу". Тогда Леди Ле с юмором отреагировала на ремарку судьи и попросила "лестницу научить танцевать".

После очередного выступления Леси на паркете, Влад сделал ей весьма недвусмысленное замечание и тут же встретил отпор. "Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать - не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…" - уточнил судья. Перебив его, Леся жестко ответила: "Рот нужно закрывать". Позже Леди Ле уточнила, что Влад постоянно делает ей некорректные замечания и придирается.

Кроме того, Леся совместно с Сергеем Бабкиным записала шуточную песню, посвященную критикующему ее хореографу. "Ты думаешь на дне ты, но он потопит снова", - говорится в одной из строчек.

Даже после окончания проекта Влад и Леся продолжали шутить друг о друге с отсылками на свой конфликт.

Влад Яма и Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров участвовал в "Танцах со звездами" вместе с будущей женой Александрой Кучеренко (фото: Facebook/ Танці з зірками)

Еще один народный любимец Дмитрий Комаров хоть не отличался выдающимися танцевальными способностями, зато получил колоссальную поддержку от зрителей во время "Танцев со звездами 2017". Но Влад Яма оценивал исключительно технику исполнения номеров, поэтому после одного из выступлений ведущему крепко досталось от строгого судьи.

В четвертом прямом эфире между Владом и Дмитрием возникла перебранка. Комментируя номер звездной пары Сергея и Снежаны Бабкиных, Яма отметил, что дерево, которое служило в качестве декорации на сцене, напоминало ему Комарова. Ведущий не смолчал. Он отделался колкостью и, вспоминая слепого танцора из фильма "Запах женщины", заявил, что в кресле находится слепой судья.

"Как судья может себе такое позволять?! Это уже переход на личные оскорбления. А я не привык, когда из меня делают мальчика для битья", - возмутился тогда ведущий программы "Мир наизнанку" в интервью изданию КП в Украине.

Влад Яма считает конфликт с Дмитрием Комаровым одним из самых неприятных эпизодов на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад же признался, что этот эпизод стал одном из самых неприятных за всю историю его судейства на проекте. Об этом он заявил в интервью изданию Факты.

"Мне жаль, что Дима обиделся и резко прореагировал. В данном случае надо было слушать профессионалов и делать выводы…. Наверное, конфликт с Комаровым был для меня самым некомфортным моментом за время проекта. До сих пор помню, как меня резанули его слова "за столом сидят слепые судьи". Это было неприятно", - отметил Влад.

Екатерина Кухар и Наталья Могилевская

Наталья Могилевская победила на "Танцах со звездами" с третьего раза (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конфликт Екатерины Кухар и Натальи Могилевской произошел во время одного из эфиров "Танцев со звездами 2017", посвященному цирку и цирковому искусству. После шуточного номера певицы и ее партнера Игоря Кузьменко, прима-балерина назвала артистку "свинкой Пэппой". Это очень задело певицу.

Она упрекнула судью в некорректном отношении. "Я прошу судей не о высоких оценках, а о корректном судействе всех участников. Вы можете себе представить, чтобы Литвинов сказал: "Комаров, Вы – дерево!"?... Я прошу лишь о достоинстве и уважении!" - отметила тогда Наталья.

Впрочем, на вечеринке по случаю окончанию проекта, в котором Наталья одержала победу, она помирилась с Екатериной. Более того, певица поблагодарила судью за поддержку во время последних эфиров.

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут

Ольга Фреймут вместе с Ильей Падзиной танцевала даже с диагнозом "коронавирус" (фото: instagram.com/freimutolia)

Появление Ольги Фреймут после перенесенного коронавируса в третьем эфире "Танцев со звездами 2020" ознаменовалось скандалом. Ведущая дала жесткий отпор критиковавшей ее Екатерине Кухар.

На замечания примы-балерины Ольга посоветовала ей пойти в храм и покаяться. Кухар нашлась с ответом сразу и предложила сходить в церковь вместе, а затем отправиться к ее знакомому психологу.

Максим Чмерковский и Лен Гудман

Максим Чмерковский повздорил с судьей проекта "Танцы со звездами" после критики румбы (фото: instagram.com/maksimc)

Американский танцор и хореограф, одессит и первый украинский "Холостяк" Максим Чмерковский вступил в словесную перепалку с уважаемым судьей проекта Леном Гудманов на "Танцах со звездами 2011" после того, как тот раскритиковал в пух и прах его румбу с футболисткой Хоуп Соло, пишет Tvguide.

Он назвал танец пары "худшим выступлением за все сезоны" и отметил, что половина ответственности за провал лежит на Максиме. Гудман уточнил, что он в танцах уже более 50 лет, поэтому смотрит на вещи объективно.

Чмерковский не смог молчать. "Может, уже время уходить?" - язвительно заметил Максим. Коллега Гудмана, судья Кэрри Энн Инаба осекла танцора: "Прекрати вести себя неуважительно как сейчас", - обратилась она к Максиму.

А пока "Танцы со звездами 2020" набирают обороты, остается только ждать и гадать, какие сюрпризы принесут новые прямые эфиры проекта.