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Как всегда ослепительна: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила сеть точеной фигурой

Новина українською → Малибу, Пятница 23 апреля 2021 19:21
Как всегда ослепительна: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила сеть точеной фигурой Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Синди Кроуфорд опубликовала новое фото, где предстала в женственном роскошном образе. Звезда выглядит, как всегда - стройной и невероятно красивой.

Поклонники, которые подписаны на страницу Синди в Instagram, засыпали ее комплиментами.

Синди Кроуфорд позирует в длинном ассиметричном платье с цветочным узором, рукавами-фонариками и поясом на талии. Волосы супермодель уложила в роскошную укладку. Стильный наряд выгодно подчеркнул по-прежнему совершенные пропорции тела звезды подиумов: стройные ноги, осиную талию и безупречный силуэт…

Как всегда ослепительна: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила сеть точеной фигуройСинди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди позирует на фоне океана, раскинув руки. Живописный кадр она посвятила Дню Земли - этот праздник отмечался 22 апреля.

"С Днем Земли! Я присоединяюсь к @NatGeo, чтобы поделиться одним из самых важных для меня мест на планете: домом. Празднуйте свою любовь к земле сегодня", - написала Кроуфорд.

В ответ она услышала множество комплиментов: "Бесподобна!", "Женщина-мечта", "Прекрасна", "Я влюблена в платье", "Супер", "Как всегда ослепительна", "Королева", "Моя икона"…

Ранее Синди показала стильный образ total denim.

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