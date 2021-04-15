Идеально на весну: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой в джинсовом total look
Синди Кроуфорд приняла участие в новой съемке. Супермодель 90-х доказала, что она все такая же стройная, а еще - стильная.
Фото и видео звезды, которые она запостила в Instagram, визвали восторг среди ее фанатов.
Синди Кроуфорд позирует в джинсовом total look. Этот тренд демонстрируют в последнее время многие знаменитости, включая юную икону стиля Айрис Лоу. Синди выбрала классические темно-синие джинсы и немного другого оттенка жакет, под который подобрала голубую футболку и палантин. В таком луке 55-летняя Синди выглядела очень молодо, поскольку он подчеркнул ее стройную фигуру и освежил лицо.
Синди Кроуфорд все еще прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)
К слову, особенно выделилась на общем фоне именно эта яркая деталь - шарф цвета фуксии, который Синди кокетливо накинула на плечи. Что ж, нынешней весной с ее переменчивой погодой такая вещь особенно актуальна!
Модель обожает стильные образы (видео: instagram.com/cindycrawford)
Напомним, Синди давно уже выпускает собственную линию косметики Meaningful Beauty. Омолаживающий уход с этой системой супермодель называет одним из главных секретов своей красоты. Что ж, глядя на вечно цветущую знаменитость, охотно верим, что продукты работают.
Ранее Синди показала стильный образ для прогулки на берегу океана.