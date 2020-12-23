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Остались без фаланги пальца: победитель "Холостячки" резко высказался после шоу

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 14:55
Остались без фаланги пальца: победитель "Холостячки" резко высказался после шоу Александр Эллерт и Ксения Мишина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт, получивший сердце красотки Ксении Мишиной, резко высказался после финала шоу.

Юморист в своем Instagram ответил на негатив и хейт, который потоками прорвало после того, как Ксения объявила о своем выборе. Парень сопроводил текст-ответ видео, на котором он показывает многозначительный жест "facepalm".

"После финала "Холостячки" в Украине остались без фаланги большого пальца огромное количество людей... Стерли, писав истеричные речи. Вы вообще в курсе, что злым людям Дед Мороз не только не приносит подарки, но и забирает у них плазмы", - возмущается Эллерт.

Парень саркастически обратился к "мамочкам, пишущим из декрета". Александр предупредил, что это "облако злости" может ненароком вдохнуть их ребенок и вырасти нехорошим человеком.⠀

"Для тех, кого еще штормит от невысказанности welcome в комментарии... Мы с моими бусинками вас ждем... Да начнется бой добра и рвоты..." - резюмировал Эллерт, намекнув, что негатив его особо не волнует.

Александр Эллерт высказался после финала "Холостячки" (видео: instagram.com/ellert_a)

Напомним, что в финале первого реалити-шоу в Украине такого формата, когда женщина выбирает среди мужчин, победил юморист и ведущий Александр Эллерт. Молодой человек смог завоевать сердце красавицы-актрисы Ксении Мишиной.

После финала шоу известный украинский астролог высказалась о перспективах союза "Холостячки" и ее избранника.

Ранее мы писали также, что Лесю Никитюк начали зазывать на второй сезон "Холостячки".

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