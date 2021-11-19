Остались ужасные шрамы: украинская актриса впервые рассказала о тяжелой травме

Так, актрису шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирину Хоменко зрители привыкли видеть жизнерадостной и улыбающейся. Однако были в жизни звезды и ситуации, откровенно закалявшие ее выдержку и характер.

Знаменитости - такие же люди, как и все, им тоже приходится преодолевать различные жизненные трудности.

Эксклюзивно для Lite Ирина впервые рассказала о травме ноги, полученной в детстве. Ее последствия до сих пор влияют на жизнь актрисы.

"Как-то в 9 лет я каталась на санках. Я жила в городе Боярка, и там у водонапорной башни была горка, вокруг обсаженная деревьями. Она уже была обкатана и покрыта льдом. И вот я мчусь, мои санки разворачиваются, и я еду прямиком в дерево. С санок я смогла слезть, но не успела полностью забрать ногу. И очень сильно ударилась ею о дерево, вследствие чего кость вышла из коленного сустава".

Ирина в детстве (фото: пресс-служба)

После этого Ирине сделали операцию в Институте травматологии и ортопедии. Однако, по словам звезды, во время вмешательства врачи задели зону роста ноги.

"Дело в том, что меня несколько неправильно сложили, и от колена у меня перестала расти кость. Потому что от суставов у нас растут ноги. И у меня была разница в длине ног 5,5 сантиметров. Можете себе представить, какой дискомфорт это приносило в жизни - непрерывное хромание, постоянные боли в спине…

Меня все время спрашивали учителя, почему я хромаю. Дети как-то не очень обращали внимание, но достаточно того, что я сама об этом знала. Все ведь у нас в голове. Мы думаем о своих недостатках и постоянно обращаем на них внимание. В то же время я пыталась, насколько это возможно, скрывать свою проблему с ногой".

Ирина призналась, что она ненавидела, когда ее жалели.

"Потому что для меня это означало быть слабой, а я ведь была сильной девочкой".

Даже во время двух беременностей Ирина чувствовала старую травму (фото: пресс-служба)

Чтобы максимально компенсировать дискомфорт, родители Ирины покупали дочери специальную обувь. В ней один каблук был короче другого. Это помогало девушке меньше хромать, однако не решало проблему полностью. Со временем, когда Ирине исполнилось 14, было решено идти на сложную операцию.

"Мне удлинили кость, которая была короче, и это уравняло мои ноги. Однако у меня остались ужасные шрамы. Очень страшные! Но, знаете, наверное, в 14 лет я уже так хотела ходить нормально, что была очень рада тем шрамам. Я на них вообще не обращала внимания и не комплексовала.

Слушайте, я настолько была счастлива, что после операции даже с аппаратом на ноге все равно ездила на вокальные конкурсы, выступала, пела, училась дома дистанционно!".

Сила духа помогла актрисе справиться с испытанием (фото: пресс-служба)

По словам Ирины, после упомянутой травмы неприятности с коленом не закончились, а во время беременностей они давали о себе знать.

До сих пор на ноге Ирины остались отчетливые следы нелегкой травмы детства. Как отмечает актриса, уже неоднократно она могла сделать их менее заметными. Однако не пошла на это, поскольку шрамы напоминают звезде о смелости духа и ее сильной личности.