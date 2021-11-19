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Залишилися жахливі шрами: українська актриса вперше розповіла про важку травму

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П'ятниця 19 листопада 2021 10:01
Залишилися жахливі шрами: українська актриса вперше розповіла про важку травму Ірина Хоменко (фото: прес-служба НЛО TV)
Автор: RBC.UA

Знаменитості - такі ж люди, як і всі, їм теж доводиться долати різні життєві труднощі.

Так, актрису шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Ірину Хоменко глядачі звикли бачити життєрадісною та усміхненою. Однак були в житті зірки й ситуації, що відверто загартовували її витримку та характер.

Ексклюзивно для Lite Ірина вперше розповіла про травму ноги, отриману в дитинстві. Її наслідки й досі впливають на життя актриси.

"Якось у 9 років я каталася на санчатах. Я жила в місті Боярка, і там біля водонапірної вежі була гірка, навколо обсаджена деревами. Вона вже була обкатана й покрита кригою. І ось я мчуся, мої санчата розвертаються, і я їду прямісінько в дерево. Із санчат я змогла злізти, але не встигла повністю забрати ногу. І дуже сильно вдарилася нею об дерево, внаслідок чого кістка вийшла з колінного суглобу".

Залишилися жахливі шрами: українська актриса вперше розповіла про важку травмуІрина в дитинстві (фото: прес-служба)

Після цього Ірині зробили операцію в Інституті травматології та ортопедії. Однак, за словами зірки, під час втручання лікарі зачепили зону росту ноги.

"Річ у тім, що мене дещо неправильно склали, і від коліна в мене припинила рости кістка. Тому що від суглобів у нас ростуть ноги.І в мене була різниця в довжині ніг 5,5 сантиметрів. Можете собі уявити, який дискомфорт це приносилов житті - безупинне шкутильгання, постійні болі в спині.

Мене весь час запитували вчителі, чому я кульгаю. Діти якось не дуже звертали увагу, але достатньо того, що я сама про цезнала. Адже все у нас в голові. Ми думаємо про свої недоліки йпостійно звертаємо на них увагу".

Ірина зізналася, що вона ненавиділа, коли її жаліли.

"Тому що для мене це означало бути слабкою, а я ж була сильною дівчинкою".

Залишилися жахливі шрами: українська актриса вперше розповіла про важку травмуНавіть під час двох вагітностей Ірина відчувала стару травму (фото: прес-служба)

Аби максимально компенсувати дискомфорт, батьки Ірини купували доньці спеціальне взуття. В ньому один підбор був коротшим за інший. Це допомагало дівчині менше шкутильгати, однак не вирішувало проблеми повністю. Тож згодом, коли Ірині виповнилося 14, було вирішено йти на складну операцію.

"Мені подовжили кістку, яка була коротшою, і це зрівняло мої ноги. Однак у мене лишилися жахливі шрами. Дуже страшні! Але, знаєте, мабуть, у 14 років я вже так хотіла ходити нормально, що була дуже рада тим шрамам. Я на них узагалі не звертала уваги і не комплексувала.

Слухайте, я настільки була щаслива, що після операції навіть із апаратом на нозі все одно їздила на вокальні конкурси, виступала, співала, навчалася вдома дистанційно".

Залишилися жахливі шрами: українська актриса вперше розповіла про важку травму

Сила духу допомогла актрисі впоратися з випробуванням (фото: прес-служба)

За словами Ірини, після згаданої травми неприємності з коліном не закінчилися, а під час вагітностей вони також давали про себе знати.

І дотепер на нозі Ірини лишилися виразні сліди нелегкої травми дитинства. Як зазначає актриса, вже неодноразово вона могла зробити їх менш помітними. Однак не пішла на це, оскільки шрами нагадують зірці про сміливість духу та її сильну особистість.

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