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Остапчук рассказал, как точно удивить подарком: совсем неважно, сколько тебе лет

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 12:45
Остапчук рассказал, как точно удивить подарком: совсем неважно, сколько тебе лет Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Популярный ведущий и шоумен Владимир Остапчук, который недавно удивил всех в преддверии жесткого карантина, поделился идеями оригинальных подарков, которые можно сделать близким людям.

По словам ведущего шоу "Маска" на канале "Украина", он чаще спрашивает, что человек хочет получить в подарок, что любит, особенно из детства.

"Знаете, нам на свадьбу подарили сервиз в форме рыбок – это крутая отсылка к детству. И это точно было неожиданно! Я бы хотел что-то подобное, те же коричневые солдатики, которые у меня когда-то были, или конструктор, если это девочка – Барби. И совсем неважно, сколько тебе лет. В душе каждый из нас остается ребенком", – признался Владимир за кулисами шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Телеведущий очень любит и дарить, и получать впечатления или эмоции. Например, это может быть полет в аэротрубе, картинг, квест, путешествие куда-то на пару дней.

"Можно подойти к выбору подарка с юмором. У меня есть знакомый, которому на тридцатилетие подарил тонометр и крем для фиксации протезов, потому что "старичок зашел уже на четвертый десяток". Из того, что еще мне нравится, это тематические семейные свитеры с оленями, или большие носки, которые можно прицепить и потом положить в них подарки", – поделился шоумен.

Остапчук рассказал, как точно удивить подарком: совсем неважно, сколько тебе лет

Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук заинтриговал новостью о ребенке.

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