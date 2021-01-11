Остапчук рассказал про юмор в отношениях с женой: просто смиритесь

Владимир Остапчук рассказал своим подписчикам, как заставить смеяться свою вторую половину над вашими шутками. Известный ведущий и шоумен также поделился полезными лайфхаками.

На своей странице в Instagram Остапчук отметил, что есть три простых правила, как развеселить свою возлюбленную.

Для начала необходимо проанализировать почву, чтобы понять, какой юмор любит и воспринимает ваша вторая половина. Для этого забрасывайте ее мэмами и стикерами в телеграмм.

Если ее впечатлит история про "самурая и локдаун" - она скорее всего порядочная и не очень любит туалетный юмор. Если она хохочет с пабликов mazafaka - можете смело на ушко звать ее "шлюшка " и шутить про секс игрушки.

"Не шутите над ее внешностью или финансами. Ее борщ всегда вкусный, ее попка всегда аппетитная, а новый телефон вы ей подарили, потому что она самая-самая", - написал шоумен.

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Он также посоветовал смотреть стендап и камеди клаб, поскольку там много об отношениях, женском взгляде и о жизни пары в целом. Со временем вы начнете подмечать яркие моменты в вашей паре и шутить над этим.

"Шутите над собой. Отношения - это не соревнования. И самоирония здесь лучший помощник. Когда вы что-то провтыкали/забыли/не сделали - переводите в юмор. Любящая девушка это воспримет, не как вашу слабость, а как "он такой милый". И да, придется принять факт, что она всегда права, а вы - нет. Всегда. Не спорьте, будет только хуже. Просто смиритесь", - отметил Остапчук.

Он также посоветовал играть в игры. При этом ЧБД, DZK и прочие форматы идеально подойдут для двоих.

"Лично я не понимаю, как живут пары без совместных подколок и юмора внутри. Так что - смелее, девушки любят веселых и настырных", - добавил шоумен.

Напомним, Остапчук сделал признание о своей жене.

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