Остапчук о семейной жизни: "Кристина иногда шутит, что она - жена моряка"

Накануне они пришли в студию программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина", и откровенно рассказали о своих отношениях.

Пара не только часто появляется на светских мероприятиях, но и любит радовать своих фолловеров забавными видео, которые они снимают у себя дома или на отдыхе. Как выяснилось, идеи для этих роликов в основном принадлежат именно мужчине.



"За юмор и креатив в нашей паре отвечает Владимир. У него столько идей, я бы никогда такого не придумала!"- говорит Кристина.

Молниеносное чувство юмора Владимира отмечают и поклонники гипершоу "Маска", в котором ведущий каждый раз предстает в новых причудливых образах. Но сам шоумен отмечает, что без жены эти видео не были бы такими популярными.



"Инициатором по большей части действительно являюсь я, но без ответа Кристины это невозможно. Она очень много шутит, у нее классное чувство юмора, поэтому видео получаются такие смешные и забавные", - рассказывает ведущий.

Кроме того, пара коротко ответила на вопросы относительно их быта. Так, главная на семейной кухне Остапчуков - Кристина, а вот дольше собирается Владимир. А еще именно мужчина в их паре больше работает.

"Кристина иногда шутит, что она - жена моряка", - отметил Остапчук.

Владимир и Кристина (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)