Остапчук на своей свадьбе потискал маму Сердючки: мечта и кайф!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли пышную свадьбу в ресторане под Киевом

Владимир Остапчук и Кристина Горняк 15 октября стали официально мужем и женой. Но какая же свадьба без Сердючки? 36-летний шоумен сделал своей 33-летней невесте большой сюрприз, пригласив на веселье главную украинскую звезду с ее шоубалетом.

Позже в Instagram-stories Горняк (которая теперь Остапчук) появились и короткие видео, на которых Сердючка поет, гости пляшут, а жених обнимается с мамой Веры.

Шоумен вполне официально назвал свое бракосочетание "свадьбой года". Пара пригласила 45 гостей в ресторан элитного коттеджного городка Золоче, что под Киевом. Кристина успела сменить три наряда за вечер, а жених - станцевал, спел и даже расплакался.

Утро свадьбы началось со знакомства родителей пары, которые в этот день встретились впервые. А ночь перед свадьбой жених и невеста, согласно традиции, провели отдельно.

Ниже смотрите самые горячие моменты со свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк, на которой пела и плясала сама Сердючка.

"Мечта!" - подписала одно из видео невеста.

"Кайф!" - написано на другом ролике.

Сердючка на свадьбе Остапчука и Горняк (видео: instagram.com/kristygor)

Напомним, что помолвка и свадьба Остапчука и его новой избранницы стали довольно скоротечным событием. Ведь шоумен только осенью объявил о расставании с Еленой Войченко (с ней он был с 2007-го). У пары двое совместных детей - Эмилия (6 лет) и сын Эван-Александр (2 года).

Но и на пути к этому счастливому дню Владимир и Кристина столкнулись с трудностями. Так как на дворе 2020-й, то помешал им сыграть свадьбу еще в начале сентября коронавирус. Они оба перенесли болезнь, а Остапчук особенно тяжело.