Как оставаться молодой и красивой: секреты от Златы Огневич

Злата Огневич дала полезный совет, который поможет каждой девушке всегда выглядеть неотразимо. Причем для этого не нужно тратить много средств на косметологов и визажистов.

"Хочу как можно дольше оставаться молодой, энергичной и красивой. Поэтому три раза в неделю занимаюсь физкультурой. Кстати, важно это делать систематически", - признается певица за кулисами шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Девушка говорит, что уже через несколько месяцев она заметила результаты.

"Стала лучше себя чувствовать. Более того, перестала подхватывать вирусные инфекции. А еще нахожусь в эйфории от того, что мне все удается во время тренировок", - отмечает Злата.

Артистка признается, что выполняет ежедневные ритуалы, которые также влияют на ее самочувствие, внешний вид и настроение.

"Просыпаюсь и улыбаюсь. Даже если первые минуты у меня искусственная улыбка, она все равно заряжает на позитив. Потом я включаю виниловый проигрыватель. Обычно слушаю джаз или фьюжн. И иду готовить вкусный завтрак и смузи", - резюмирует певица.

Злата Огневич всегда выглядит потрясающе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе.