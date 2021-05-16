Я оставил ей все: Андре Тан развелся с женой после девяти лет брака

Об этом модельер рассказал в эфире программы "Светская жизнь" и признался, что они уже почти год не живут вместе.

Кроме того, Тан поделился, что расстался с Харченко на дружеской ноте.

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой", – рассказал дизайнер.

Что касается причин расставания, то модельер заявил, что виной всему дизайнерские амбиции Алины. По его словам, пиком в браке стали ссоры на фоне новой линейки одежды, которую запустила Харченко. Дизайнер пытался помочь ей и именно из-за работы возникало очень много конфликтов.

"Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. и именно на фоне работы возникало очень много ссор ", – поделился Андре.

Андре Тан и его жена Алина Харченко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Он добавил, что при разводе оставил жене все их имущество: большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль.

"Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", - заявил модельер.

Видео: Андре Тан рассказал о разводе с женой

Харченко также оповестила всех о разводе - в своем Instagram девушка выложила совместное фото с бывшим мужем и поблагодарила его за все.

Алина поблагодарила бывшего мужа за прожитые вместе 10 лет (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть в 52 магазина ATAn , родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной. Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис - менеджером, иногда PR- директором. Я благодарю тебя за этот опыт!Благодарю тебя за все: мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем, у моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", - написала Алина.

Напомним, Андре Тан и Алина Харченко тайно поженились на Мальдивах в октябре 2012 года. На церемонии присутствовали только жених и невеста. В 2016 году у пары родилась дочь София.