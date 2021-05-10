Андре Тан рассказал, как одеться на собеседование, чтобы работа была ваша

Формирование первого впечатления о человеке занимает лишь несколько секунд. Поэтому наш внешний вид может либо помочь получить все и сразу, либо, напротив, перечеркнуть все остальные усилия.

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Карл Юнг теорией коллективного бессознательного доказал, что незначительные нюансы несут в себе мощные образы, на которые мы все реагируем примерно одинаково, рассказала Андре Тан.

"Иными словами, мы воспринимаем все через символы, цвета, формы и фактуры. Например, красный - это всегда страсть и накал, кашемир - символ уюта, тепла и роскоши, а треугольник основанием вниз - неизменная ассоциация с женским полом", - написал Тан.

Как одеться на собеседование, чтобы понравиться работодателю

Как произвести позитивное впечатление на босса: советы от Андре Тана (instagram.com/andre_tan_official/)

"Итак, как же невербально убедить шефа в своей профессиональности? Я бы порекомендовал оттенки синего (знак уважения к личным границам), серого (показатель нейтралитета и универсальности), белого (ассоциируется с чистотой и непредвзятостью) и коричневого (создает доверительное впечатление)", - посоветовал Андре.

Также, в качестве "денежного магнита" Тан советует выбрать палитру розового или красного дерева, вина, а также горького шоколада.

"Что касается фактур, то больше располагают к общению, конечно же, мягкие и податливые ткани, но при этом не слишком тонкие, чтобы не намекнуть на бесхарактерность. Из рисунков сделайте ставку на клетку и неброскую гусиную лапку. Из украшений - серьги-гвоздики и крохотный кулончик на незаметной цепочке", - посоветовал дизайнер.